به گزارش خبرنگار مهر، رویارویی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان با استقلال تهران، در هفته‌ای که دو دربی حساس در رشت و تبریز برگزار می‌شود، می‌تواند تمام توجهات را به خود معطوف کند و حتی اگر آنرا مهترین مسابقه هفته هفدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بنامیم، دچار اشتباه نشده‌ایم.

برنده این مسابقه در جایگاهی بالاتر از تیم بازنده قرار می‌گیرد و جای بهتری را در بین صدرنشینان جدول به خود اختصاص می‌دهد، موضوعی که اهمیت 3 امتیاز این بازی را بیشتر می‌کند. البته اگر استقلال پیروز این بازی باشد، بردش در زمین حریف قدرتمند زردپوش، جذابیت بیشتری خواهد داشت و در پایان روز نخست از هفته هفدهم صدرنشین خواهد شد اما کسب 3 امتیاز توسط سپاهانی‌ها تنها آنها را به بالای سر استقلال می‌رساند، مگر اینکه پرسپولیس و فولاد در این هفته شکست بخورند.

از مسائل فنی که بگذریم، اتفاقات حاشیه‌ای این بازی حتی ممکن است اصل بازی را زیر سوال ببرد. بازگشت قلعه‌نویی به اصفهان و قرار گرفتن برابر هواداران سپاهان، تقابل سیدمهدی رحمتی با جانشینش در تیم ملی یعنی رحمان احمدی و رویارویی زلاتکو کرانچار بهترین مربی خارجی لیگ با سرمربی استقلال که موفق‌ترین مربی لیگ است، همگی می‌تواند جذابیت‌ها و حواشی خاص خودش را داشته باشد.

البته غیبت مجتبی جباری که در بازی رفت با پیراهن سپاهان مقابل استقلال قرار گرفت، آنهم 9 سال بعد از همراهی آبی‌پوشان در مسابقات داخلی و بین‌المللی، از اتفاقات دیگر این بازی است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد استقلال در بازی رفت علاوه بر شکست مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی، به خاطر تخلف تماشاگرانش به کسر یک امتیاز از سوی کمیته انضباطی محکوم شد تا 4 امتیاز حساس را در نبرد با زردپوشان اصفهانی از دست بدهد و قطعا در این بازی در پی جبران آن ناکامی با بدست آوردن 3 امتیاز است.

برنامه کامل از دیدارهای هفته هفدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 14/09/92

* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* راه‌آهن سورینت - سایپا البرز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه - 15/09/92

* داماش گیلان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

* گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* صبای قم - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم (ره)

* استقلال صنعتی خوزستان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ورزشگاه تختی اهواز

* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16:20، ورزشگاه ورزشگاه آزادی

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 تراکتورسازی تبریز 16 8 6 2 23 13 10+ 29(1-) 2 نفت تهران 16 8 5 3 22 14 8+ 29 3 استقلال تهران 16 8 5 3 20 14 6+ 28(1-) 4 فولاد خوزستان 16 8 4 4 22 19 3+ 28 5 پرسپولیس 16 8 4 4 13 7 6+ 27 6 سپاهان اصفهان 16 6 7 3 17 11 6+ 25 7 سایپا البرز 16 6 5 5 14 15 1- 23 8 داماش گیلان 16 5 7 4 21 18 3+ 21(1-) 9 ملوان بندرانزلی 16 6 4 5 18 18 - 21(1-) 10 صنعتی خوزستان 16 5 5 6 18 21 3- 20 11 گسترش فولاد 16 4 6 6 18 19 1- 18 12 صبای قم 16 4 4 8 19 22 3- 16 13 ذوب‌آهن اصفهان 16 3 5 8 13 23 10- 14 14 راه‌آهن سورینت 16 3 4 9 14 20 6- 13 15 فجرسپاسی 16 3 4 9 11 23 12- 13 16 مس کرمان 16 1 9 6 12 19 5- 12

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است