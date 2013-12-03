به گزارش خبرگزاری مهر، "اخضر الابراهیمی" در گفتگو با روزنامه سعودی عکاظ حل بحران سوریه از راهکار دیپلماتیک و سیاسی را بسیار نزدیک دانست.

وی دراین باره تاکید کرد: پس از مدتها تلاش دیپلماتیک میان تمام طرفهای بحران سوریه، زمان نهایی برگزاری آن در روز 22 ژانویه (2014) تعیین شد و دلیل تاخیر در نهایی شدن این تاریخ به وضعیت بسیار پیچیده سوریه و نظرات مختلف درباره بحران این کشور باز می گردد.

وی تاکید کرد: امیدوارم کنفرانس ژنو 2 گام مثبتی در راستای توقف خشونتها در سوریه باشد و این کابوس را برای مردم سوریه پایان دهد. البته ما این کنفرانس را فرصتی نادر و مهمی برای حل بحران سوریه می دانیم.

الابراهیمی تاکید کرد: کنفرانس ژنو 2 تنها فرصت قرار دادن پایه های حل بحران در سوریه و ایجاد آنچه آن را "جمهوری جدید سوریه" می نامیم ، است. البته درباره اینکه چه طرفی مسئول شکست یا موفقیت در این کنفرانس است باید بگویم که تمام طرفهای بحران سوریه در این مسئله نقش آفرین هستند.

وی افزود: موفقیت ژنو2 به ادامه مذاکرات که قرار است میان دولت و مخالفان سوری برگزار شود بستگی دارد و این دو طرف مسئولیت بزرگی و جدی برای نتیجه دادن این کنفرانس دارند. دیگر طرفها همچون روسیه ، آمریکا و سازمان ملل نیز باید در مسیر رسیدن به راه حل برای بحران سوریه مساعدت کنند.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه همچنین در پاسخ به سوالی درباره دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 ، اظهار داشت: هنوز فهرست کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس نهایی نشده است.