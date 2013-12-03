احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صحت حضورش در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک به عنوان جایگزین محمود میران اظهارداشت: اصلا در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم واقعا این انتخاب و جابه‌جایی انجام شده یا نه؛ تا پیش از این که عضو مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک نبودم اما اگر هم چنین اتفاقی افتاده باشد، خودم از آن بی‌خبرم.

وی با تاکید بر اینکه تا به امروز از سوی کمیته ملی المپیک یا کمیسیون ورزشکاران تماسی با وی در اینباره گرفته نشده، تصریح کرد: اصلا نمی‌دانم کمیسیون ورزشکاران چه نهادی است و چه مسئولیتی بر عهده دارد. راستش را بخواهید تا حالا از کمیسیون ورزشکاران چیزی نشنیده بودم.

"اما هادی ساعی اینگونه گفته که کمیسیون ورزشکاران تاکنون چند بار از شما برای حضور در جلسات این کمیسیون دعوت کرده اما شما در هیچ یک از نشست‌ها شرکت نکرده‌اید. پس چطور می‌گوئید از کمیسیون ورزشکاران بی اطلاع هستید"؟، حدادی در پاسخ به این پرسش و با طرح این موضوع که "نمی‌دانم ساعی چه مسئولیتی در کمیسیون ورزشکاران دارد"، گفت: تا حالا از من هیچ دعوتی برای حضور در کمیسیون ورزشکاران نشده است.

این مدال‌آور المپیکی ورزش ایران خاطرنشان کرد: اصولا آدمی نیستم که به جایی دعوت شوم و نروم. از آقای ساعی بپرسید واقعا چند بار مرا به جلسات کمیسیون ورزشکاران دعوت کرده که من نرفته‌ام. در هر صورت تا آنجا که می‌دانم ورزشکاران خوب برای مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک انتخاب می‌شوند. ما که خوب نبودیم اما ورزشکارانی مانند سوریان و سلیمی که خوب هستند به این مجمع می‌روند.

حدادی به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "رئیس کمیسیون ورزشکاران یکی از دلایل دعوت نکردن شما را غیبت در جلسات عنوان کرده، پس چطور می‌گوئید تا حالا دعوتی از شما نشده است"؟، گفت: فقط این را بگویم که تا حالا در این مورد صحبتی با آقای ساعی نداشته‌ام. ضمن اینکه هادی ساعی از قهرمانان و بهترین‌های ورزش ایران بوده‌اند و درست نیست که بخواهم در این مورد و بر علیه او صحبتی داشته باشم.

وی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید توجه ویژه به ورزش مادر یعنی دو ومیدانی شود، یادآور شد: با وجود این تاکید به ورزش دوومیدانی بی توجهی‌های زیادی شده و شاید به همین دلیل خیلی از ورزشکاران ما نتوانستند مدال جهانی و المپیک بگیرند. اما من با لطف خدا و تلاشی که داشتم به این مهم رسیدم و دو ومیدانی را برای نخستین‌بار صاحب مدال المپیک کردم.

نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن افزود: دو ومیدانی تا حالا حق خود را از ورزش ایران نگرفته اما من این انتظار را داشتم یک نفر هم به عنوان نماینده جامعه دو ومیدانی در مجمع انتخاباتی حضور داشته باشد. مثلا اگر من به عنوان یک مدال‌آور المپیکی برای مجمع انتخاب می‌شدم، انگیره‌ای می‌شد برای دیگر دوومیدانی کاران که اگر مدال‌آور شوید، می‎توانید عضو مجمع انتخاباتی شوید.

حدادی با بیان اینکه اگر من عضو مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک شوم، در واقع نماینده این جامعه خواهم شد، تصریح کرد: تا حالا که در این مورد صحبتی با من نشده اما اگر قرار باشد در مجمع شرکت داشته باشم با همه اهالی دوومیدانی مشورت می‌کنم و با نظر آنها رای خود را به صندوق می‌اندازم نه بر اساس توصیه‌هایی که می‌شود.

این ورزشکار المپیکی با اشاره به اینکه گفته شده وی معمولا در ایران نیست، گفت: اتفاقا تا عید نوروز در ایران خواهم بود. بعد از عید هم شاید برای شرکت در یکسری مسابقات و اردوها ایران را ترک کنم اما دوباره باز می‌گردم. در هر صورت اگر این حرف‌ها را می‌زنم به خاطر جامعه دوومیدانی است و گرنه همه کسانی که الان برای مجمع انتخاب شده‌اند، از دوستان من هستند.

"در صورتیکه به جای میران یا هر ورزشکار دیگری عضو مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک شوید، چه واکنشی خواهید داشت"؟، حدادی در پاسخ به این پرسش گفت: هر کس عضو مجمع شود، مسئولیت بزرگی به گردن دارد. به هر حال اگر هم به جای ورزشکار دیگری عضو مجمع شوم حتما اول از او اجازه می‌گیرم، بعد در مجمع شرکت می‌کنم.

احسان حدادی در پایان با اشاره به اینکه هفته آینده برای پیگیری تمریناتش به کیش سفر می‌کند در مورد اینکه تا پایان سال اردوی برون مرزی نخواهد داشت، گفت: اوضاع مالی اجازه تمرین خارج از کشور را به من نمی‌دهد. مجبورم با همین تمرینات داخلی برای بازی‌های آسیایی آماده شوم.

به گزارش مهر، روز سه شنبه اعلام شد که احسان حدادی به جای محمود میران عضو مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک شده است. البته هادی ساعی، رئیس کمسیون ورزشکاران و بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک در این مورد اظهار بی اطلاعی کردند.