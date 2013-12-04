روایت کاپیتان تیم ملی فوتسال از خداحافظی فخیم/ دستمان را در حنا گذاشت!

محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کسب یک پیروزی و یک تساوی تیم ملی فوتسال ایران در بازی دوستانه برابر روسیه ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: روسیه جزو قدرت‌های فوتسال جهان است و در رنکینگ جهانی هم از ایران بالاتر ایستاده است. خوشحالم که موفق شدیم یک برد قاطع و یک تساوی برابر این تیم کسب کنیم. کسب این نتایج مقابل روسیه واقعا خوب است.

وی افزود: روسیه با تمام بازیکنان اصلی خود به ایران آمده بود. البته دو بازیکن آنها به خاطر مصدومیت این تیم را همراهی نمی‌کردند ولی حتی بازیکنان برزیلی هم با تیم روسیه مقابل ایران بازی کردند. من از مصطفی نظری که الان در لیگ روسیه بازی می‌کند، هم سئوالاتی درباره روسیه پرسیدم و او گفت آنها لیگ خود را برای بازی با ایران یک هفته تعطیل کردند.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در ادامه به حضور سه بازیکن ایرانی در تیم نوریل نیکل روسیه اشاره و اظهار کرد: حسین طیبی، علی اصغر حسن‌زاده و مصطفی نظری اطلاعات خوبی از روسیه در اختیار ما قرار دادند. به هر حال یکی از مزایای داشتن لژیونر هم همین است!

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه‌ها و اردوهای بعدی تیم ملی فوتسال هم تاکید کرد: خسوس کاندلاس (سرمربی تیم ملی فوتسال) چند وقت پیش گفته بود که مشتاق است بازیکنان را هر چند هفته یکبار دور هم جمع کند تا برنامه‌های فنی را مرور کند. احتمالا در ماه‌های آینده و پیش از اتمام لیگ برنامه‌هایی خواهیم داشت.



فرهاد فخیم، بازیکن 29 ساله تیم ملی فوتسال بعد از بازی دوستانه ایران با روسیه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

کشاورز در ادامه با اشاره به خداحافظی فرهاد فخیم بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در پایان بازی با روسیه هم گفت: فخیم روز قبل از بازی با من مشورت کرد و نظرم را برای خداحافظی جویا شد که من با این کارش مخالفت کردم. به فخیم گفتم که حالا زود است از تیم ملی خداحافظی کند و حالا حالاها می‌تواند کمک‌های زیادی به تیم ایران کند.

وی اضافه کرد‌: آن شب به جمع‌بندی نرسیدیم ولی از فخیم خواستم اگر تصمیمش را قطعی گرفته است، ما را در جریان بگذارد تا یک مراسم خداحافظی در شان این بازیکن گرفته شود. با این حال بازی که تمام شد فخیم یکدفعه خداحافظی کرد و دست ما را در حنا گذاشت. به همین دلیل ما نتوانستیم کار خاصی برایش انجام دهیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال با بیان اینکه از این خداحافظی ناراحت شده، تاکید کرد: از اینکه نتوانستیم مراسمی در حد و شان فخیم بگیریم، ناراحتم. واقعا اگر می‌دانستم او قطعا خداحافظی می‌کند، آنرا با سرمربی تیم ملی و سرپرست کمیته فوتسال در میان می‌گذاشتم تا خداحافظی قشنگ‌تر باشد.

کشاورز در پایان درباره بازی نکردن مصطفی نظری در دو دیدار برابر روسیه هم گفت: من در جریان این موضوع نیستم ولی فکر می‌کنم بحث مصدومیت مصطفی نظری مطرح بود. مصطفی جزو بزرگان فوتسال دنیاست ولی به نظرم سرمربی تیم ملی به خاطر مصدومیت صلاح دانست نظری مقابل روسیه بازی نکند.

تیم ملی فوتسال ایران روزهای دوشنبه و سه شنبه در دو دیدار دوستانه در شهر یزد به مصاف تیم ملی روسیه رفت. ایران در بازی اول با نتیجه6 بر 3 به پیروزی رسید. بازی دوم هم با نتیجه تساوی 2 بر 2 پایان یافت.