سیدرضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پرتغال و اسپانیا در پاسخ به درخواست ما اعلام کردند که در تاریخ اعلام شده (اواخر اسفند امسال و اوایل فروردین سال 93) نمی‌توانند با ما مسابقه دوستانه داشته باشند. البته هنوز ایتالیا و اوکراین پاسخی به ما نداده‌اند.

وی افزود: خسوس کاندلاس در حال حاضر به همراه تیم ملی زنان فوتسال به اسپانیا رفته است. ما از او خواستیم در این فاصله رایزنی‌هایی با اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها داشته باشد و آنها را برای بازی تدارکاتی مجاب کند. البته بعید می‌دانم این کشورها قبول کنند چون ما در رده‌بندی جهانی یک پله صعود کرده‌ایم و این کشورها می‌خواهند زمانی با ما بازی کنند که اگر مقابل ایران متوقف شدند، آسیبی نبینند!

سرپرست کمیته فوتسال در ادامه خاطرنشان کرد: طبق برنامه اردوی تیم ملی فوتسال اواخر اسفندماه و پس از پایان لیگ، آغاز می‌شود. اگر تایلند و تیم‌هایی که درخواست دادیم به ایران آمدند که هیچ، وگرنه سعی می‌کنیم اواخر اردوی بعدی در سال 93 بازی تدارکاتی برای تیم ملی در نظر بگیریم.

افتخاری همچنین درباره شرایط تیم فوتسال امید ایران و مربی این تیم گفت: بعد از بازگشت خسوس از اسپانیا اردوهای تیم ملی زیر 21 سال تشکیل می‌شود. ما از عبدالله وند دعوت کرده بودیم تا برای بازی با روسیه در کنار خسوس در تیم امیدحضور داشته باشد، ولی برای ادامه فعالیت وی باید دید نظر خسوس چیست! به هر حال ما مجبوریم مربیان را تست کنیم زیرا نمی‌شود به همین شکل آنها را در تیم ملی به کار گرفت!