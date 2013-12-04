منصوز فروزش کارگردان "شیلنگ" در توضیح داستان این فیلم 15 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "شیلنگ" روایت ساده و کوتاه از دانش‌آموزی است که توانایی سخن گفتن را از دست داده و در مواجهه با سوال معلم توانایی پاسخگویی ندارد.

وی با اشاره به فیلمنامه این فیلم سینمایی گفت: فیلمنامه فیلم"شیلنگ" را سه سال پیش نوشتم و از همان سه سال پیش هم مراحل مقدمانی تولید را آغاز کردم اما به دلیل مشکلات مالی این فیلم جلوی دوربین نرفت تا اینکه بعد از گذشت این مدت زمان، در نهایت جلوی دوربین رفت.

فروزش با اشاره به این مطلب که هیچ حمایتی از سوی هیچ نهادی برای تولید فیلم کوتاه "شیلنگ" صورت نگرفته است، گفت: این فیلم بدون هیچ حمایتی از سوی نهادهایی همچون انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند تجربی که متولی اصلی حمایت از فیلم های کوتاه و مستند هستند به مرحله تولید رسید. در واقع بروکراسی اداری و سخت انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند تجربی باعث شد تا فیلمنامه این فیلم کوتاه نزدیک به 3 سال در این مجموعه ها خاک بخورد.

نویسنده کتاب "ایده و ایده پردازی برای سیما" با اشاره به مراحل تصویربرداری این فیلم کوتاه بیان کرد: فیلم کوتاه "شیلنگ" از تمام جهات مختصات یک کار حرفه ای را دارد و مجموع تصویربرداری این فیلم در محیط مدرسه می گذرد و در حال حاضر منتظر مناسب شدن شرایط جوی برای ضبط سکانس های پایانی این فیلم کوتاه هستیم.

این کارگردان با اشاره به حضور 50 کودک و نوجوان در این فیلم گفت: در این فیلم بیش از 50 کودک و نوجوان حضور داشته اند و سیروس همتی در نقش معلم کلاس به ایفای نقش پرداخته است و کسری جورابلو در نقش شالباف یک شخصیت دانش آموز کلاس سوم ابتدایی را به تصویر کشیده است.

وی در پایان متذکر شد: علی کاظمی مدیر تصویربرداری، فرزین طاهری تدوین، جوادغلامرضایی صداگذاری، میثم پورجعفری مدیر تولید، محمدرضا کشاورز دستیار کارگردان و برنامه ریز، اشکان فتاحی صدابردار از دیگر عوامل تولید این فیلم کوتاه هستند. همچنین برای تولید موسیقی این فیلم مذاکره هایی با برخی از آهنگسازان انجام شده است که در انتظار پایان تصویر بردرای و ارائه نسخه اولیه جهت برنامه ریزی و هماهنگی هستیم.

منصور فروزش ساخت 5 فیلم کوتاه داستانی و بیش از 30 قسمت مستند تلویزیونی را در کارنامه دارد و تا کنون از جشنواره هایی همچون فیلم کوتاه مالت، ادا هند، چاندیگاره هند و ... جوایزی دریافت کرده است. همچنین نگارش کتاب "ایده و ایده پردازی برای سینما" و داوری دانشجویی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر و داوری بخش بین الملل جشنواره فیلم های کوتاه مالت در سال 2013 از دیگر فعالیت های فروزش در زمینه سینماست.