حمایت 63 درصدی مردم آمریکا از توافق هسته ای با ایران/مخالفت 70 درصدی با گزینه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی جدید توسط موسسه "هارت ریسرچ" و با همکاری شبکه ان بی سی نیوز و روزنامه وال استریت ژورنال انجام شده است.

در ابتدای این نظرسنجی بدون آنکه اطلاعات زیادی درباره توافق هسته ای انجام شده در ژنو به شرکت کنندگان داده شود ، 34 درصد درصد تنها بر اساس اخبار پخش شده از رسانه ها اعلام کردند که از این توافق حمایت می کنند.

بر همین اساس 22 درصد نیز اعلام کردند که با این توافق مخالف هستند.

اغلب شرکت کننندگان در این نظرسنجی اعلام می کردند که اطلاعات زیادی درباره این توافق نداشته و یا آنکه چیزی درباره آن نشیده اند. بر همین اساس پس از دادن اطلاعات کافی به شرکت کنندگان در این نظرسنجی 63 درصد اعلام کردند که از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنند.

پیش از دادن این اطلاعات به شرکت کنندگان، 10 درصد از آنها تا آن لحظه هیچ اطلاعی از این توافق نداشتند و 27 درصد نیز اطلاع جزئی از این رویداد داشتند.

همانطور که اشاره شد بعد از دادن اطلاعات کافی به شرکت کنندگان در مورد توافق هسته ای انجام شده در ژنو، 63 درصد اعلام کردند که از این توافق حمایت می کردند.

نکته جالب در مورد این 63 درصد آنکه 29 درصد آنها قویا از توافق ایران و کشورهای 1+5 حمایت می کنند.

بر اساس این نظرسنجی، پس از دادن اطلاعات کافی به شرکت کنندگان شمار مخالفان توافق هسته ای به 24 درصد رسید که 15 درصد از آنها قویا با آن مخالف بودند.

13 درصد نیز بعد از دریافت اطلاعات کافی اعلام کردند که هنوز تصمیمی درباره موافقت و یا مخالفت با این توافق تصمیمی نگرفته اند.

همانند دیگر نظرسنجی های انجام شده در آمریکا، میزان حامیان این توافق در میان دموکرات ها بیش از جمهوریخواهان بود.

بر اساس این نظرنسجی، 81 درصد از دموکرات ها با توافق هسته ای موافق و 9 درصد مخالف هستند. میزان موافقان در میان افراد مستقل آمریکایی 59 درصد و تعداد مخالفان مستقل 29 درصد است.

بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، 45 درصد از جمهوریخواهان از توافق هسته ای ایران و 1+5 حمایت کرده و 41 درصد با آن مخالف هستند.

میزان موافقان توافق هسته ای ایران در میان لیبرال های آمریکایی بیش از همه گروه هاست به طوریکه 85 درصد آنها از این توافق حمایت و فقط 6درصد لیبرال ها با آن مخالف هستند.

نکته جالب در این نظرسنجی آنکه حتی شمار موافقان توافقنامه هسته ای در میان حامیان رژیم صهیونیستی در آمریکا بیش از مخالفان است.

بر همین اساس 48 درصد این افراد (حامیان اسرائیل) از توافق هسته ای حمایت کرده و 40 درصد با آن مخالف هستند. و در انتها میزان حامیان توافق هسته ای ایران و 1+5 در میان محافظه کاران آمریکا 47 درصد و میزان مخالفان محافظه کار 41 درصد است.

در این نظرسنجی پرسش های دیگری نیز در مورد اقدامات کنگره در خصوص توافق هسته ای ایران مطرح شد که 68 درصد اعلام کردند که موافق رصد این توافق از سوی کنگره هستند اما نمایندگان نباید اقدامی را علیه آن انجام داده و یا به فکر اعمال تحریم های جدید باشند.

در مورد مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق نهایی نیز 64 درصد مردم آمریکا نیز از آن حمایت می کنند که از میان این افراد 28 درصد قویا اعتقاد به مذاکره دارند . 16 درصد از مردم آمریکا با انجام چنین مذاکراتی مخالف هستند.

58 درصد نیز اعتقاد دارند که پیش از آنکه کنگره اقدامی را علیه ایران انجام دهد باید به این توافق فرصت کافی داده شود تا نتیجه آن مشخص شود. 30 در صد از موافقان دادن فرصت کافی به این توافق قویا از این موضوع حمایت می کنند در حالیکه 18 درصد مخالف دادن چنین فرصتی هستند.

57 درصد از مردم آمریکا نیز از تلاش های دولت این کشور برای مذاکره با ایران حمایت می کنند در حالیکه 23 درصد با آن مخالف هستند.

به گزارش مهر، در این نظرسنجی در مورد احتمال به کارگیری گزینه نظامی علیه ایران نیز از شهروندان آمریکایی سوال شده که 70 درصد با آن مخالف بودند و 50 درصد از مخالفان گزینه جنگ قویا معتقد بودند که نباید از گرینه نظامی علیه ایران استفاده شود.

در این میان فقط 22 درصد از گزینه نظامی حمایت می کنند که 9 درصد اعتقاد عمیق برای این کار دارند. 8 درصد مردم آمریکا نیز نظری درباره استفاده کردن و یا نکردن از گرینه نظامی علیه ایران ندارند.