جزئیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی/ 2 میلیارد و 270 میلیون تومان پاداش به 5 عضو هیات مدیره یکی از شرکتها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سید حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح روند این پرونده گفت: این گزارش از معدود گزارش های تحقیق و تفحص است که زودتر از موعد مقرر انجام شد و عملا طی سه ماه به نتیجه رسید.



وی با بیان اینکه در این گزارش بر روی 178 شرکت عضو شستا طی سال های 88 تا 92 تمرکز کردیم که بررسی ها نشان داد در این شرکت ها چهار هزار و 100 جایگاه عضویت هیات مدیره و مدیرعامل تعریف شده در حالی که این جایگاه ها بین یک هزار و 500 نفر خلاصه شده بود افزود: هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده و 71 درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.



دهدشتی به بی ثباتی مدیریتی در شرکت های عضو شستا اشاره کرد و گفت: 104 شرکت هر سال، 15 شرکت هر چهار ماه و 47 شرکت هر 6 ماه یک مدیر داشته اند.



وی با بیان این که بسیاری از پست ها هیچ ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد نداشته است، افزود: همه اعضای هیات مدیره حقوق مستمر بالای پنج میلیون تومان داشته اند که با مزایا جمع دریافتی آنها به 16 میلیون تومان هم می رسید.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود گفت: در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی سال های 88 و 89، 525 میلیون تومان، سال 90، 921 میلیون تومان و سال 91، 821 میلیون تومان پاداش گرفته اند.



وی با بیان این که معمولا دریافتی ها از جاهای خاصی گرفته می شد، تاکید کرد: در بانک ملت حساب خاصی برای اعضای هیات مدیره وجود داشته که رییس آن بانک هم به سیستم قضایی معرفی شده است.



عضو کمیته تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت کارانه‌ها در این سازمان، روابط مالی و اداری نداشته و بعضا ماهانه و هر سه ماه کارانه پرداخت شده است افزود: مدیرعامل پرسی گاز ایران طی سه سال مدیریت از هشت روز مرخصی استفاده کرده و 482 روز ماموریت همراه با اضافه کاری گرفته است.



وی به سوء مدیریت در شرکت های زیرمجموعه شستا نیز اشاره کرد و اظهارداشت: شرکت نفت پاسارگارد 20 میلیارد تومان در یکی از بانک ها حساب ثابت داشته که از این بابت روزانه دو میلیون تومان متضرر شده است یا شرکت نفت پاسارگاد به علت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات ارزی در سال 91 جمعا 46 میلیارد تومان خسارت دیده است.



وی افزود: نفت پاسارگاد همچنین به خاطر گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات یک میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود که از این بابت نیز 400 میلیون تومان متضرر شده است.



این نماینده مجلس، پیگیری نکردن کسری محصولات در شرکت پرسی ایران گاز را از دیگر تخلفات در این شرکت ها ذکر کرد.



دهدشتی ادامه داد: همچنین پتروشیمی امیرکبیر در سال 91 محصولات خود را خارج از بورس فروخت که بابت آن دو میلیارد تومان جریمه شد و بدهی که سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی بود را تعیین تکلیف نکرده است و از این بابت 103 میلیارد تومان متضرر شده است.



وی همچنین گفت: در حالی که پتروشیمی امیرکبیر موظف بود محصولات خود را به شرکت های تولیدی بدهد دو محصول را به شرکت هایی داده که پروانه بهره برداری نداشتند و مابه التفاوت آن 6 میلیارد تومان بوده است.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین پتروشیمی قدیر در سال 89 محصولاتش را به یک شرکت خارجی داده بدون این که تضمینی گرفته باشد و تا کنون هم پول خود را دریافت نکرده است.



دهدشتی، واگذاری کار به افراد و شرکت های خاص را از دیگر تخلفات روی داده در این شرکت ها ذکر کرد و گفت: مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد شرکتی به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده و طی سه فقره 300 میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده است و این در حالی است که این شرکت برای مشتریان دیگر 70 درصد نقد و 30 درصد قیمت را به صورت اعتباری دریافت می کرده است.



وی، خرید و فروش ارز در ایام نوسانات قیمت ارز را از دیگر تخلفات شرکت های زیرمجموعه شستا عنوان کرد.



دهدشتی، انجام تحقیق و تفحص را فرصت خوبی برای سازمان تامین اجتماعی دانست تا مشکلات خود را حل و فصل کند.



وی ادامه داد: انتخاب اعضای هیات مدیره معمولا تحمیلی و بیرون از سازمان بوده در حالی که باید این افراد تجربه مرتبط داشته و براساس ضوابط انتخاب شوند.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره وجود اسامی نمایندگان در تخلف این سازمان یادآور شد: گزارش هایی در این زمینه دریافت کرده ایم و مشاهده شد که این گزارش ها صحت دارد و حدود 37 تن از نمایندگان هدایایی از این شرکت ها دریافت کرده اند.



دهدشتی خاطرنشان کرد: ارزش این هدایا 130 میلیون تومان بوده است اما معلوم نیست که این نمایندگان این مبالغ را برای خودشان دریافت کرده یا در حوزه انتخابیه صرف کرده اند و در این موارد نمایندگان باید مراقبت کنند و مبالغ دریافتی را به طور شفاف بنویسند.



وی همچنین درمورد تخلف بابک زنجانی در سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: بررسی هایی که در کمیسیون انرژی درباره فعالیت های زنجانی انجام شد در این تحقیق هم با آن مواجه شدیم.



وی گفت: ادعای زنجانی این بوده که برای وارد کردن پول های وزارت نفت به ارزش دو میلیارد دلار اقداماتی انجام داده است.



وی افزود: بررسی ها نشان می دهد اگر شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگان باشند، می توانند در نقل و انتقال این مبلغ به داخل کشور تاثیرگذار باشند و بنابراین وی با مرتضوی ارتباط برقرار کرده و قرارداد منعقد می کند.



دهدشتی ادامه داد: این قرارداد عملا وجاهت قانونی ندارد چرا که مجوز هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را نداشته و مرتضوی هم به حکم دیوان مسوولیتی در این سازمان نداشته است.



وی خاطرنشان کرد: در توافق نامه قید شده بود که ابتدا زنجانی پول را واریز کند و بعد چک های آن را دریافت کند.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بانک مسکن طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد سوم دی ماه 91 پول را به بانک مسکن واریز کرده در حالی که در 13 همان ماه بانک مسکن اعلام کرد مبلغ واریز شده قابلیت انتقال ندارد و این درحالی است که تفاهم نامه 27 آذرماه سال گذشته منعقد شده بود.



وی افزود: از 13 تا 21 دی ماه مرتضوی 5 فقره چک به ارزش 17 هزار و 700 میلیارد تومان به زنجانی داده است که طبق بررسی های کمیسیون انرژی تا کنون 4 فقره تحویل شده و یک فقره مانده است اما باید این چک ها به سازمان تامین اجتماعی داده شود.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت 128 سکه و 2 میلیارد تومان کارت هدیه در سال 91 و 435 سکه و یک میلیارد و 700 میلیون تومان کارت هدیه را از جمله پاداش ها و هدایایی ذکر کرد که در این مدت در این سازمان پرداخت شده است.



وی همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی 500 مجوز استخدام گرفته بود که از این تعداد 94 نفر در گیلان زادگاه وزیر وقت (محمد عباسی) و 76 نفر در یزد زادگاه سعید مرتضوی استخدام شده بودند.



وی ادامه داد: همچنین مرتضوی 285 نفر را استخدام کرده بود که 166 نفر از این افراد در یزد بودند.



عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مرتضوی همچنین مبلغ 360 میلیون تومان به یک موسسه خیریه کمک کرده که خودش نایب رییس این موسسه بوده است.