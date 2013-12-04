  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

فیاض در جمع خبرنگاران:

رفت و آمد مقامات عالی رتبه ایران و امارات تا پایان سال ادامه خواهد داشت

رفت و آمد مقامات عالی رتبه ایران و امارات تا پایان سال ادامه خواهد داشت

سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات گفت: هیات های بلندپایه ایران و امارات تا پایان سال جاری رفت و آمدهایی را خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات محمدرضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات در حاشیه حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این کشور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به این که وزیر امورخارجه امارات هفته گذشته در تهران بود رایزنی های مهمی را با وزیر امورخارجه کشورمان داشتند و آقای ظریف نیز در امتداد سیاست دولت تدبیر و امید که در آن همسایه های جنوبی خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردارند به امارات سفر کرد.

وی با اشاره به سفرهای هفته گذشته وزیر امورخارجه به عمان، قطر و کویت بیان کرد: سفر به امارات طولانی ترین سفر وزیر امورخارجه بود و یک روز کاری کامل را در امارات داشتند و با رئیس کشور، نخست وزیر و وزیر امورخارجه بحث و تبادل نظر کردند.

فیاض با اشاره به این که ملاقات ها در سه شهر العین، ابوظبی و دبی صورت گرفت بیان کرد: محور ملاقات ها تعمیق روابط دو کشور، لزوم همکاری به منظور تامین امنیت منطقه، لزوم همکاری های بین المللی و منطقه ای بوده است و با توجه به علقه های تاریخی، فرهنگی و فامیلی بین دو کشور تاکید شد که باید به روابط متعارف قانع نباشیم و به روابط عالی نگاه کنیم و انتظار داریم که به نطقه ممتاز دست یابیم.

فیاض با اشاره به میزبانی امارات از اکسپو 2020 بیان کرد: اکسپو می تواند نقطه همکاری دو کشور باشد و امیدواریم تجار و صنعت گران ایرانی از این فرصت استفاده کنند.

سفیر کشورمان تاکید کرد: آقای ظریف دعوت مقامات عالی کشور را به همتایان اماراتی ابلاغ کردند که با خوشنودی مورد قبول مقامات عالی قرار گرفت و مقرر شد در اولین فرصت ممکن دیدارها محقق شود.

وی تاکید کرد: تا پایان سال جاری رفت و آمد هیات های بلندپایه تکرار می شود و این رفت و آمدها در محورهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا در ملاقات های وزیر امورخارجه به موضوع سوریه نیز پرداخته شده است بیان کرد: ما بیشتر در این دیدارها به مناسبات دوجانبه و منطقه ای علاقه مند بودیم و مراتب علاقه دو کشور از جمله سوریه مورد گفتگو قرار گرفت و دو طرف اظهار امیدواری کردند که سوریه به شرایط مطلوب برسد و مردم بتوانند برای سرنوشت خود تصمیم گرفته و بیگانگان دست از سوریه بردارند.

فیاض درباره مبادلات اقتصادی ایران و امارات گفت: ما همواره حجم مبادلات بالایی با امارات داشته ایم و این کشور جزء شرکای اقتصادی بوده است. امیدواریم این شرایط تداوم یابد و تلاش می کنیم که بیشتر از گذشته باشد.

وزیر امورخارجه کشورمان تا دقایقی دیگر در باشگاه ایرانیان دوبی با ایرانیان مقیم امارات دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 2189095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها