به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی برابر داماش گیلان در جمع خبرنگاران گفت: تیم ما آماده این بازی است. به نظر من این دیدار یک دربی است و شرایط دو تیم هم در جدول از لحاظ امتیازی شبیه به هم است که این باعث می‌شود حساسیت دربی زیاد شود. ما در بازی روز جمعه دو بازیکن خود یعنی معبودی و یوسفی را به دلیل سه اخطاره شدن در اختیار نداریم، ولی سایر بازیکنان آماده‌ این بازی هستند.



این مربی با اشاره به بازی روی زمین چمن مصنوعی خاطرنشان کرد: ما در انزلی زمین چمن مصنوعی با کیفیت زمین چمن مصنوعی عضدی رشت نداریم و برای همین هم نتوانستیم خوب تمرین کنیم ولی آماده این بازی هستیم. اینکه هر دو تیم در اوج به مصاف هم می‌روند خیلی خوب است.



سرمربی تیم ملوان در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: بازیکنان شناخت خوبی از شخصیت من پیدا کرده‌اند و توانستم این جاه طلبی را به بازیکنانم انتقال بدهم که در زیر فشار زیاد هم فوتبال خود را بازی کنند. من دربی‌های زیادی را تجربه کرده‌ام و تمرکز زیاد خود را برای کارم می‌گذارم. برای من مهم این است که بازیکنانم فردا وظایف خود را به خوبی انجام دهند.



اسکوچیچ درباره نیمکت نشینی سعید عزت‌اللهی گفت: این بازیکن از ابتدای فصل با ما نبود و در تمرینات تیم نوجوانان حضور داشت. تنها چند هفت است که او به ما اضافه شده و به همین دلیل نتوانستیم از او به طور مستمر استفاده کنیم.



