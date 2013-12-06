خانه های داوطلب در خارج از کشور راه اندازی می شود

فرحناز رافع در حاشیه برگزاری همایش روز جهانی داوطلبان در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اولین بار سازمان جمعیت هلال احمر کشور توانست جایزه توسعه مدیریت منابع داوطلبی را از فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی و صلیب سرخ جهانی کسب کند که این جایزه در سیدنی استرالیا به سازمان داوطلبان ایران اهداء شد.



وی افزود: با اجرای طرح"خدمات رسان نیابت" در شهرها برای افزایش میزان امید به زندگی در سالمندانی که فرزندی ندارند یک فرد داوطلب به نمایندگی از سالمند تمام خدمات روزمره را انجام می دهد و در خدمت وی خواهد بود.

رافع بیان کرد: امیدواریم ایرانیها به سالمندان احترام بگذارند و عاطفه به خرج دهند اما سالمندانی که فرزند ندارند می توانند با مشارکت جوانان هم در مرحله بازتوانی کمک بگیرند تا اوقات خوب و خوشی داشته باشند و امیدشان به زندگی تقویت شود.

فعالییت 700 هزار داوطلب در چهار هزار خانه داوطلب



این مسئول با اشاره به تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور گفت: در حال حاضر بیش از 700 هزار نفر در چهار هزار خانه داوطلب شهری و روستایی در چهار گروه مهارت، حمایت، هدایت و مشارکت فعالیت می کنند و بعد از گذراندن دوره های آموزشی، ساماندهی شده و در مناطق محروم و کم برخوردار برای خدمت حضور پید ا می کنند.



رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: تمام تلاشمان این است که با کمک این افراد داوطلب خدمات موثری را به مردم نیازمند ارائه کنیم زیرا سازمان داوطلبان در ارائه خدمت و ایجاد حلقه اتصال بین توانکران و نیازمندان پیشرو است باید بتواند در زمانی که حادثه ای نیست خدمات لازم را ارائه کند اما در زمان حادثه این افراد آموزش دیده به عنوان پشتیبان سازمان امداد وارد صحنه شده و در کمک رسانی و ارائه خدمات اجتماعی مشارکت می کنند.

اعزام 1000 کاروان سلامت به مناطق محروم



رافع تصریح کرد: امسال بیش از یک هزار کاروان سلامت برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به مناطق محروم روستایی عزیمت کردند که با رویکرد جدید ریاست محترم جمعیت هلال احمر کشور به حوزه سلامت، در 100 روز گذشته 731 کاروان سلامت به مناطق محروم اعزام شدند و خدمات بسیار گسترده ای صورت گرفت.



وی افزود: در طرح ":پنجره های امید" توسط حامیان کرامت و سلامت، به بیش از 100 هزار نفر خدمات درمانی ارائه شد و امروز که روز جهانی داوطلبان است به نام "روز باران مهربانی" نامگذاری شده کمک های خیرین به کودکان سرطانی اهداء خواهد شد.



این مسئول اظهارداشت: خیرین می توانند برای کمک به کودکان سرطانی کمک های نقدی خود را به حساب شماره 99999 به جمعیت هلال احمر حوزه داوطلبان واریزکنند تا بتوانیم با همت و یاری این عزیزان کودکان سرطانی را تحت حمایت درمانی قرار دهیم.

جمع آوری 195 میلیارد تومان کمک مردمی/ راه اندازی چهار هزار هسته پژوهشی



رافع گفت: در سال گذشته بیش از 195 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی با کمک خیرین در طرحهای مختلف سطح کشور جمع آوری شد و امسال انتظار داریم این خدمات را با حمایت خیرین در سطح گسترده تری اجرایی کنیم.



وی اضافه کرد: به مناسبت روز جهانی داوطلبان هسته های پژوهشی در چهار هزار خانه داوطلب کشور راه اندازی خواهد شد تا بتوانیم از مطالعات و تحقیق و پژوهش انجام شده در این هسته ها برای بهبود کیفی فعالیتهای سازمان داوطلبان استفاده کنیم.



راه اندازی خانه داوطلبان در خارج از کشور



رافع یادآورشد: با مشارکت و همکاری شورای عالی ایرانیان درصددیم خانه های داوطلبان را در خارج از کشور هم راه اندازی کنیم که تا پایان امسال چند مورد تاسیس خواهد شد تا از توانمندی و تخصص داوطلبان ایرانی مقیم خارج از کشور بویژه در حوزه سلامت برای کمک به هموطنان برخوردار شویم.

وی کیفی سازی برنامه های سازمان داوطلبان را از دیگر اولویت های امسال دانست و بر استفاده از دیدگاههای صاحب نظران و داوطلبان در این حوزه تاکید کرد.



رافع تصریح کرد: در سال گذشته هفت میلیون نفر از خدمات جمعیت هلال احمر استفاده کردند و امسال به چهار میلیون نفر خدمات مختلف داده شد.

به گفته این مسئول امسال بیش از 500 هزار بیمار نیز توسط پزشکان خیر ویزیت رایگان شدند و مشکلات درمانی و تامین داروی 100 هزار بیمار نیز برطرف شد.