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۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

سرگئی لاوروف به تهران می‌آید

سرگئی لاوروف به تهران می‌آید

وزارت خارجه روسیه از سفر سرگئی لاوروف به تهران برای گفتگو درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای از سفر "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه به تهران در روزهای 10 و 11 دسامبر (19 و 20 آذرماه) خبر داد.

بنابراین گزارش، وزیرخارجه روسیه در این سفر درباره روابط دوجانبه و دیگر موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی با مقامات ایرانی گفتگو می کند.

همچنین یکی از موضوعات مهم این دیدارها توافق اخیر ایران و گروه 1+5 در موضوع هسته ای خواهد بود. پیش از این "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه از توافق ژنو استقبال کرده بود و آن را به پیشنهادهای مطرح شده توسط مسکو بسیار نزدیک دانسته بود.

کد مطلب 2189671

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