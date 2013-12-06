به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای از سفر "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه به تهران در روزهای 10 و 11 دسامبر (19 و 20 آذرماه) خبر داد.

بنابراین گزارش، وزیرخارجه روسیه در این سفر درباره روابط دوجانبه و دیگر موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی با مقامات ایرانی گفتگو می کند.

همچنین یکی از موضوعات مهم این دیدارها توافق اخیر ایران و گروه 1+5 در موضوع هسته ای خواهد بود. پیش از این "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه از توافق ژنو استقبال کرده بود و آن را به پیشنهادهای مطرح شده توسط مسکو بسیار نزدیک دانسته بود.