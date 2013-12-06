نظر اوباما درباره جانشین وی پس از پایان دوران ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه آمریکایی MSNBC در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی خواست جو بایدن و هیلاری کلینتون را با هم مقایسه کند، اظهار داشت: هم "هیلاری" و هم "جو" می توانند رئیس جمهورهایی عالی باشند که ویژگیهای لازم برای احراز این مقام را دارند.

رئیس جمهور آمریکا البته از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد تا خودش را از رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 دور نگه دارد.

خاطرنشان می شود طی روزهای اخیر گمانه زنیها و بحثهای فراوانی در محافل آمریکایی درباره نامزد شدن هیلاری کلینتون و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مطرح شده است.