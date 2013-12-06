به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی بعد از پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی برابر گسترش فولاد تبریز در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مقابل گسترش یکی از سختترین بازیهایمان را انجام دادیم. گسترش تیم بسیار پرانگیزه و انرژیکی بود و باید از این بابت به تمام مسئولان تیم گسترش تبریک گفت. همه میتوانیم به تیم گسترش افتخار کنیم.
وی افزود: امتیاز گرفتن مقابل گسترش واقعاً سخت است. با وجود اینکه ما در نیمه اول در بخش مالکیت توپ بهتر بودیم ولی گسترشیها موقعیت گل میساختند. در نیمه دوم با تغییرات موثری که انجام دادیم، موفق شدیم به گل برسیم. شاید اگر در حمله هوشمندانهتر بودیم میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم.
سرمربی تیم تراکتورسازی با بیان اینکه روی غفلت گل خوردیم، تصریح کرد: بازیکنانم فداکارانه بازی کردند. من از مسئولان استان میخواهم به مشکلات ما رسیدگی کنند. الان همه بازیکنان و کادر فنی سعی میکنیم روی مسئولیتها و انتظاراتمان تمرکز کنیم و در مقابل انتظار داریم مسئولان هم به فکر ما باشند. زینی زاده (مدیرعامل تراکتور سازی) خیلی تلاش می کند ولی انتظار داریم مشکلاتمان حل شود.
وی ادامه داد: ما مقابل گسترش چند بازیکن کلیدی خود را نداشتیم با این حال از تمام بازیکنانم راضی هستم، چون با یک تیم خوب بازی کردیم. آینده نشان میدهد که گسترش چقدر تیم خوبی است و خود رسول خطیبی هم میتواند تیمش را به سمت نتایج بهتر رهنمون کند.
جلالی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره حاشیهها و مشکلاتی که در ابتدای فصل در تیم تراکتورسازی داشته، گفت: البته فضا نسبت به نیم فصل اول خیلی بهتر شده است ولی در مورد آن بحثها در آینده میشود بیشتر صحبت کرد. الان باید هر چه را که ذهن ما را آزار میدهد کنار بگذاریم چون یک مسئولیتی داریم و این مسئولیت متوجه فوتبال آذربایجان است که باید به خوبی به آن عمل کنیم. باید قدمهایمان را محکم برداریم تا به خواستههایمان برسیم
وی درباره عدم استقبال از بازی تراکتورسازی با گسترش فولاد و تماشاگران اندک هم تاکید کرد: هواداران امروز میتوانستند به ورزشگاه یادگار امام (ره) بیایند ولی شاید هدف آنها از نیامدن به ورزشگاه این بود تا به مسئولان فدراسیون این پیام را برسانند که اگر ما مشکل هستیم به ورزشگاه نمیآییم! باید همه ما از هواداران دلجویی کنیم چرا که وقتی 50 هزار ورزشگاه هوادار به ورزشگاه میآیند باید از آنها تقدیر شود نه اینکه مدام این هواداران را تهدید کنیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی از هواداران تیمش خواست تا در مسابقات آینده کنار این تیم باشند. وی در این خصوص اظهار کرد: میدانم وقتی هواداران استادیوم هم نیستند وجودشان و قلبشان با ماست. امیدوارم آنها در مسابقات آینده که اتفاقاً بازیهای سختی هم هست کنار ما باشند تا هم متانت خود را نشان بدهند و هم از ما حمایت به عمل بیاورند.
وی همچنین با اشاره به گلزنی جواد کاظمیان برابر گسترش فولاد تاکید کرد: جواد این فصل خیلی تحت فشار بود. خوشحالم که امروز توانست موثر باشد. باور کنید من از خود جواد به خاطر این گلی که زده است بیشتر خوشحالم!
جلالی مجدداً به حواشی و مشکلاتی که برای این تیم ایجاد می شود اشاره کرد و خاطرنشان کرد: شما مطمئن باشید الان که ما بالای جدول هستیم راحتمان نمیگذارند. یک مقدار از این هجمهها را باید رسانهها پاسخ بدهند. شما به بازی پرسپولیس نگاه کنید. خدا وکیلی چه اتفاقی رخ داد و چه جوسازیهای دروغینی علیه ما ایجاد کردند که حتی رئیس کمیته انضباطی هم تحت این جو قرار گرفت.
وی افزود: ما باید همه چیز را رصد کنیم. به خصوص همه مشکلاتی که احتمال دارد در آینده رخ بدهد. خیلیها برای رسیدن به موقعیت تراکتورسازی چه هزینههایی که انجام داده اند. آنها هیچکس را راحت نمیگذارند و به همین خاطر است که همه باید از ظرفیتهای خود برای حل این مشکلات به خوبی استفاده کنند.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی همچنین گفت: موضوعاتی هست که نمیخواهم الان درباره آن صحبت کنم چون ممکن است به تشنج در فوتبال دامن بزند. شما خبرنگاران هم باید وسط بیایید و در حل این مشکلات به ما کمک کنید.
تیم فوتبال تراکتورسازی امروز جمعه موفق شد در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال مقابل تیم گسترش فولاد تبریز با نتیجه 2 بر یک به برتری برسد.
