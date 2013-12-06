به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان پس از برتری 2 بر یک پرسپولیس مقابل ذوبآهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما مانند بازی هفته گذشته مقابل تراکتورسازی بازی را خوب شروع کردند و باز هم تکرار میکنم که در هفته گذشته نیز ما مستحق باخت نبودیم. در این دیدار بازیکنان ما در جریان بازی برای کسب سه امتیاز خیلی خوب از یکدیگر حمایت کردند.
وی افزود: ما ابتدا پیش افتادیم و پس از آن ذوبیها موفق شدند گل تساوی را بزنند اما از آنجایی که فقط به سه امتیاز بازی فکر میکردیم موفق شدیم گل دوم را هم بزنیم و پس از آن نیز باید نتیجه را حفظ میکردیم که بازیکنان ما در این خصوص خیلی باتجربه عمل کردند.
هافبک تیم پرسپولیس تاکید کرد: در مجموع خوشحالم که توانستیم بازی را ببریم و با کسب 3 امتیاز جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیم و مطمئنم که هفته آینده نیز میتوانیم صدر جدول را پس بگیریم.
وی در خصوص تیم ذوبآهن نیز تاکید کرد: ذوبآهن بازی خوبی را به معرض نمایش گذاشت و همیشه فوتبال بازی کردن مقابل این تیم برای هر تیمی سخت است.
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