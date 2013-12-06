استقبال اندک تماشاگران و اعتراض بوناچیچ به گل پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست دیدار با ذوب‌آهن اصفهان در هفته هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با تک گل محمدرضا خلعتبری به برتری رسید. این دیدار حواشی نیز داشت که در زیر آنها را می‌خوانید:

- پیش از آغاز بازی هواداران تیم پرسپولیس به تشویق قاسم حدادی فر پرداختند.

- حدود 8 هوادار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند و این در حالی بود که ذوب‌آهن هواداری نداشت.

- پیش از شروع بازی مهدی رجب‌زاده، قاسم حدادی فر و محسن بیاتی‌نیا به سمت علی دایی رفتند و از او برای حضور در زمین رخصت گرفتند. در مقابل قاسم دهنوی، امید عالیشاه و مهدی نوری نیز به سمت لوکا بوناچیچ رفتند.

- انگین فیرات، سرمربی تیم سایپا و مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی برای دیدن این بازی به ورزشگاه آزادی آمده بودند.

- در دقیقه 5 بازی درب‌های روبروی جایگاه را باز کردند که این موضوع باعث هجوم تماشاگران برای استقرار بر روی صندلی‌ها شد و باعث شد تا برخی از کودکانی که در آن جمع حضور داشتند در خطر زیر دست و پا افتادن، قرار گیرند.

- لوکا بوناچیچ در جریان بازی به تصمیمات داور اعتراض می‌کرد و اوج این اعتراضات در هنگام گل پرسپولیس توسط خلعتبری بود. بوناچیچ معتقد بود که پیش از گل پرسپولیس روی مدافع ذوب‌آهن خطا صورت گرفت.