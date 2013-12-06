۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۹

پیام صادقیان:

بازی مقابل ذوب‌آهن برایم سخت بود / با پاس گل به حرف و حدیث‌ها پایان دادم

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه بازی مقابل ذوب‌آهن برایم سخت بود، گفت: پاس گلی که دادم توانستم به حرف و حدیث‌هایی که در مورد من مطرح شده بود، پایان دادم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان پس از برتری دو بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب آهن در هفته هفدهم لیگ سیزدهم در جمع خبرنگاران گفت:  ما بازی سختی را مقابل ذوب‌آهن داشتیم، ذوب‌آهن بازیکنان جوان و باتجربه خوبی دارد. خوشحالم از اینکه توانستیم سه امتیاز این دیدار سخت را به دست آوریم.

وی در همین خصوص افزود: من 10 سال از فوتبالم را در باشگاه ذوب‌آهن سپری کردم و برایم سخت بود که مقابل این تیم بازی کنم اما خوشبختانه با پاس گلی که دادم توانستم به حرف و حدیث‌هایی که در مورد من مطرح شده بود، به ویژه مبنی بر اینکه مقابل ذوب‌آهن خوب بازی نخواهم کرد، خاتمه دهم.

