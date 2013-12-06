به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان پس از برتری دو بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب آهن در هفته هفدهم لیگ سیزدهم در جمع خبرنگاران گفت: ما بازی سختی را مقابل ذوب‌آهن داشتیم، ذوب‌آهن بازیکنان جوان و باتجربه خوبی دارد. خوشحالم از اینکه توانستیم سه امتیاز این دیدار سخت را به دست آوریم.

وی در همین خصوص افزود: من 10 سال از فوتبالم را در باشگاه ذوب‌آهن سپری کردم و برایم سخت بود که مقابل این تیم بازی کنم اما خوشبختانه با پاس گلی که دادم توانستم به حرف و حدیث‌هایی که در مورد من مطرح شده بود، به ویژه مبنی بر اینکه مقابل ذوب‌آهن خوب بازی نخواهم کرد، خاتمه دهم.