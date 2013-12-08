لزوم ایجاد سردخانه برای نگهداری و صادرات محصولات کشاورزی در گیلان / دسترنج یکساله کشاورزان یک شبه در جیب دلالان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پتانسیل بالای مناطق مختلف استان برای تولید میوه و محصولات غذایی مختلف نیاز به نگهداری و منجمد کردن این محصولات، بیش از پیش احساس می شود.

سردخانه‌ها دارای قابلیت حفظ و نگهداری از محصولات زراعی و باغی، مواد غذایی، پروتئینی، صیفی، گل و گیاه بوده و این امر حاکی از اهمیت احداث سردخانه‌ها در ایجاد صرفه اقتصادی بیشتر برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و باغی است.

یک صادرکننده محصولات کشاورزی در این باره می گوید: سردخانه‌ها درکاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش کلیدی دارند.

مهدی مقدم ادامه داد: سردخانه به عنوان حلقه واسط تولید و بازار می‌ تواند درحفظ کیفیت محصول نقش اساسی ایفا کند.

وی اظهارداشت: بدون وجود و توسعه سردخانه در مناطق مختلف استان امکان تولید پایدار ممکن نبوده و در هر فصل تولید، بخشی از محصول به ضایعات تبدیل خواهد شد.

یک کشاورز ماسالی به مهر گفت: سردخانه های نگهداری میوه به عنوان مراکز ذخیره ‌سازی نقش مهمی در تنظیم بازار مصرف داخل و رونق صادرات دارد.

محمد قاسم رنجبر افزود: با ذخیره‌سازی میوه ‌ها در شرایط مناسب امکان ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در هر زمانی از سال فراهم می شود وهمچنین بکارگیری تجهیزات مدرن در سردخانه‌ ها، کاهش قیمت نگهداری میوه، جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش هزینه‌ های جاری سردخانه‌ ها را به دنبال و در تداوم توسعه بخش کشاورزی تاثیرگذار خواهد بود.

سردخانه‌ ها در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش کلیدی دارند

این کشاورز اذعان داشت: توسعه سردخانه ها در گیلان ضمن نگهداري مناسب محصولات کشاورزي توليدي استان با هزينه هاي کمتر زمينه ارائه خدمات به ساير استان هاي همجوار نیز فراهم می شود.

یک باغدار گیلانی به مهر گفت: استانی که در تولید محصولات متنوع باغی، زراعی، شیلاتی و دامی جایگاه ممتازی در کشور دارد متاسفانه هنوز از زیرساخت های لازم از قبیل سردخانه و صنایع تبدیلی در این بخش برخوردار نیست.

حسن محمدی همچنین افزود: محصولات کشاورزان به دلیل نبود سردخانه و صنایع فرآوری و تبدیلی خراب و به ضایعات تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه مرکبات باغداران گیلانی از سوی برخی دلال ها به استان های دیگر صادر می شود، اظهارداشت: باغداران به دلیل کمبود سردخانه در استان مجبور می شوند محصولاتشان را به بهای اندکی به دلالان بفروشند تا بازهم دسترنج یکساله آنها یک شبه در جیب دلالان برود به گونه ای که برخی از این باغداران از شغل خود ناامید و می گویند چندین بار قصد فروش باغ و عزیمت به شهر را داشته اند.

یک فروشنده محصولات کشاورزی در فومن به خبرنگار مهر ایجاد سردخانه را از نیازهای مبرم گیلان دانست و گفت: در نبود سردخانه همه محصولات وارد بازار می شود و چون قدرت جذب در بازار وجود ندارد شاهد افت قیمت و ضرر باغدار خواهیم بود.

علی محمد زاده افزود: با توجه به کمبود شدید سردخانه در استان، ایجاد سردخانه می تواند درآمدزا باشد و باید بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از محصولات گیلان به استان‌ های همجوار ارسال، بسته‌ بندی و به کشورهای دنیا صادر می‌شود، یادآورشد: در نبود سردخانه و صنایع تبدیلی تنها باغدار متضرر نشده بلکه مصرف کنندگان هم از این زیان بی نصیب نخواهند بود.

مدیرکل روستایی و عشایری استانداری گیلان در این باره می گوید: امسال سال حماسه اقتصادی است و می توان در بخش کشاورزی به ویژه باغداری حماسه خلق کرد.

سید عیسی مهدوی افزود: با ایجاد زیرساخت ها می توان مهاجرت معکوس از شهر به روستا، ترغیب کشاورز، ایجاد اشتغال، تامین بازارهای داخلی و ایجاد طبیعت بکر را بوجود آورد.

حال سئوال اینکه چرا گیلان با داشتن بهترین محصولات زراعی و باغی نباید سردخانه های مناسب داشته باشد و دسترنج کشاورزان به دلیل نبود زیرساخت های لازم بی‌خود و بی‌جهت به هدر برود.

سالانه دو میلیون و 500 هزار محصولات زراعی، باغی و دامی در گیلان تولید می شود

به هر ترتیب سالانه دو میلیون و 500 هزار محصولات زراعی، باغی و دامی در گیلان تولید می شود که 80 درصد سهم این تولیدات به بخش زراعی و باغی اختصاص دارد برای جلوگیری از اتلاف و ذخیره سازی این مقدار محصول در استان باید سردخانه ایجاد شود این بدین معنی نیست که در گیلان سردخانه وجود ندارد.

بررسی ها نشان می دهد 27 سردخانه کوچک و بزرگ در استان وجود دارد و طی روزهای اخیر نیز یک سرخانه پنج هزار تنی در شهرستان لنگرود افتتاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این زمینه گفت: ضایعات بخش کشاورزی در سه مرحله قبل، حین و بعد از برداشت اتفاق می افتد.

علیرضا شعبان نژاد افزود: بر اساس مطالعات بطور میانگین 35 درصد تولیدات بخش کشاورزی کشور و گیلان سالانه بصورت ضایعات هدر می رود.

وی همچنین با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد 20 درصد ضایعات بخش کشاورزی به دلیل نبود سردخانه مناسب است بر ایجاد واحدهای سردخانه ای در استان تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: علاوه بر 2.5 میلیون تن محصول کشاورزی که در گیلان تولید می شود سالانه هزاران تن محصول سراسر کشور نیز از بندر انزلی و آستارا به دنیا صادر می شود بنابراین ضرورت ایجاد سردخانه در استان امری مبرم و لازم است.

وی افزود: در حال حاضر 410 هزار تن سردخانه در گیلان نیاز است که 320 هزار تن بالای صفر برای محصولات باغی و 90 هزار تن زیر صفر برای محصولات شیلاتی، مرغ، گوشت و غیره است.

شعبان نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون 50 هزار تن سردخانه در گیلان ایجاد شده است، اظهارداشت: جهاد کشاورزی گیلان هم اینک 35 هزار تن سردخانه را در حال اقدام دارد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای دستیابی به ظرفیت مطلوب در گیلان سالانه باید 50 هزار تن سردخانه در استان ایجاد شود، اذعان داشت: جهاد کشاورزی در بحث سردخانه ها دو خدمت اساسی از قبیل " فراهم سازی زمینه تسهیلاتی مناسب " و " تامین زمین لازم " می تواند به سرمایه گذاران ارائه دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: توسعه سردخانه در استان با هدف کاهش ضایعات محصول، ایجاد تعادل در بازار، جذب سرمایه گذار، رونق بالادستی و در نهایت ایجاد اشتغال امری مهم و راهبردی است.

سالانه باید 50 هزار تن سردخانه در گیلان ایجاد شود/سیستم بانکی حامی سرمایه گذاران باشند

شعبان نژاد اظهارداشت: هم اکنون تعامل خوبی بین جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد مسئولان این دو سازمان در تلاش هستند سرمایه گذاران با کمترین مشکل به امر سرمایه گذاری در استان مبادرت ورزند.

وی اذعان داشت: همه تلاشی که جهاد کشاورزی برای افزیش تولید می کند در خیلی از محصولات کشاورزی اگر 35 درصد تولید افزایش پیدا کند به خودکفایی خواهیم رسید.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: اگر با توسعه سردخانه ها 20 درصد ضایعات بخش کشاورزی کاهش پیدا کند در تولید ملی، صادرات و به در آمد کشاورزان کمک جدی شده است.

وی همچنین از مجمع نمایندگان گیلان خواست در بودجه سال 1393 یک ردیف اعتباری خاص برای رفع مشکل سرد خانه ای کشور اختصاص یابد تا با یک حرکت جهادی مشکل مزبور برطرف شود.

شعبان نژاد اذعان داشت: مجلس شورای اسلامی ضمن ایجاد ردیف اعتباری به جهت رفع مشکل سردخانه ای کشور یارانه ای نیز در زمینه کاهش سود تسهیلات ایجاد تا سرمایه گذار رغبت زیادی به سرمایه گذاری در این عرصه را داشته باشد.

بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی، بسته بندی و ایجاد سردخانه های بزرگ و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است، با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و سایر فرآورده‌ های با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل و نقل آسان محصولات فراهم می ‌شود.

توسعه واحدهای سردخانه ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد فرآیندهای فرآوری در بسته بندی با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان از موثرترین اقدام ها در کاهش حجم ضایعات محصولات کشاورزی است.

بنابراین توسعه صادرات، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، تنظیم بازار و ثبات قیمت ها از دیگر مزایایی توسعه زیر ساخت های این بخش است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: بیشتر مردم گیلان به گونه ای با کشاورزی سرو کار دارند، نگهداری و ذخیره سازی مطمئن محصولات نقش مهمی در توسعه کشاورزی استان دارد.

استقبال سرمایه گذاران در توسعه واحدهای سردخانه کشاورزی در گیلان خیلی زیاد نیست

محمود شکری با بیان اینکه دو شهرستان رضوانشهر و ماسال فاقد هرگونه واحد سردخانه ای هست، افزود: سالانه محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی قابل توجهی در تالش بزرگ تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاران پروژه های سردخانه ای اعتماد برگشت سرمایه خود را ندارند به همین دلیل کمتر رغبت سرمایه گذاری در این زمینه را دارند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم بانکی باید برای سرمایه گذاران بخش کشاورزی سود کمتری قائل شوند تا این بخش به جایگاه واقعی خود برسد.

وی در ادامه یادآورشد: سقف و تناژ مجوزهای سردخانه ای در گیلان با هم هماهنگی ندارد بنابراین مسئولان ارشد بانکی کشور( بانک مرکزی و بانک کشاورزی ) باید برای رفع این نقصیه تلاش مضاعف داشته باشند.

به هر حال بخش كشاورزي در گیلان از زمينه هاي مهم براي سرمايه گذاري است كه اين استان را در رديف قطب هاي مهم كشاورزي كشور قرار داده است.

اگرچه اهميت توليد كيفي و كمي محصولات متنوع به ویژه ميوه هاي فصلي در اين منطقه براي مسئولان به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه باغباني و كشاورزي كشور قابل بيان است اما بدون شک نگهداري محصولات به لحاظ كيفي و كمي به سردخانه هاي اين استان بستگي دارد كه مي توان با استفاده از آخرين تكنولوژي هاي روز در ساخت سردخانه ها اهميت توليد ميوه و توسعه باغباني در اين منطقه را دو چندان كرد.