به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کمالی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت سردخانه‌های استان به ۱۴۶ هزار تن رسیده که شامل ۷۶ هزار تن سردخانه بالای صفر و ۷۰ هزار تن سردخانه زیر صفر است. این زیرساخت‌ها نقش کلیدی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و شیلاتی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اولویت‌بندی احداث سردخانه در صنایع تبدیلی استان، عوامل متعددی را در تحقق این جهش مؤثر دانست و افزود: حمایت‌های ویژه، اعطای تسهیلات، واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی و اراضی ملی و همچنین تغییر کاربری بخشی از باغ‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای در شهرستان‌های رودان، میناب و حاجی‌آباد، زمینه‌ساز این رشد چشمگیر شد.

کمالی با تأکید بر تأثیر این سردخانه‌ها در پایداری بازار محصولات شیلاتی گفت: در فصل برداشت میگو یا هنگام بروز سیل و مشکلات صادراتی، سردخانه‌های زیر صفر در نوار ساحلی استان از جاسک تا پارسیان به کمک صیادان آمدند و از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کردند. این زیرساخت‌ها نه‌تنها از نوسانات بازار کاسته، بلکه کاهش ضایعات کشاورزی را نیز به همراه داشته است.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه از ایجاد اشتغال قابل توجه در این بخش خبر داد و تصریح کرد: با راه‌اندازی و توسعه سردخانه‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۲۰۰ نفر فراهم شده و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شغل غیرمستقیم و فصلی نیز ایجاد شده است. وجود سردخانه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی را کاهش داده و امکان عرضه تدریجی محصول، فرآوری و بسته‌بندی مطابق با سفارش مشتری را فراهم کرده است.

وی در پایان از اجرای ۲۵ واحد سردخانه جدید با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۴۸ هزار تن به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشاورزان، صیادان و فعالان صنایع تبدیلی استان است.

گفتنی است استان هرمزگان با داشتن نوار ساحلی وسیع و تولید محصولات متنوع کشاورزی و شیلاتی، از قطب‌های مهم تولید کشور محسوب می‌شود و توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای نقش بسزایی در پایداری تولید و صادرات این استان دارد.