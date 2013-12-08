تيم تنیس روی میز شهرداری بانه در لیگ کشور خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، درخشش تنیس روی میز شهرداری بانه در لیگ کشور، درخشش ورزشکاران پرورش اندام کار کردستاني در مسابقات قهرماني کشور و اختصاص دادن سکوی اول مسابقات به دوندگان جوان کردستاني از جمله مهمترین اخبار ورزشی کردستان است.

در اين هفته از مسابقات ليگ برتر جوانان اميد تنيس روي ميز قهرماني کشور تيم شهرداري بانه با حضور "عليرضا ملارجبي"، "ميعاد لطفي" و "محمد پارسا جنتي" و در غياب "متين حيدري" به مصاف تيم هيئت اصفهان رفت و در نهايت موفق شد با نتيجه پنج بر سه حريف خود را از پيش روي بردارد و با کسب دو امتياز اين رقابت، همچنان به صدرنشيني خود در اين مسابقات ادامه داد.

تيم شهرداري بانه در مسابقات انفرادي توسط "عليرضا ملارجبي" و "محمد پارسا جنتي" هر يک با کسب دو پيروزي و "ميعاد لطفي" يک پيروزي را برابر پينگ پنگ بازان اصفهاني کسب کردند و همچنين در مسابقه دوبل و دو ديدار انفرادي برابر ورزشکاران هيئت اصفهان شکست را پذيرفتند و در مجموع به برتري پنج بر سه دست يافتند.

گفتني است سرپرستي تيم شهرداري بانه بر "عهده ظاهر شلاني" و بود در غياب "جميل لطف اله نسبي"، هدايت و مربيگري تيم را "ناصر بختياري" بر عهده داشت.

درخشش ورزشکاران پرورش اندام کار کردستاني در مسابقات قهرماني کشور

مسابقات ددليفت نوجوانان و جوانان قهرماني کشور به ميزباني زرين شهر اصفهان برگزار شد و در اين مسابقات 190 ورزشکار از 23 تيم از استان هاي سراسر کشور با يکديگر به رقابت پرداختند.

تيم اعزامي استان کردستان موفق به کسب يک مدال طلا و سه مدال نقره از اين مسابقات شد و در نتيجه تيمي استان کردستان در رده سني نوجوانان مقام دوم تيمي را کسب کرد.

بر همین اساس "شهاب محمدي" در وزن 53 کيلوگرم رده سني نوجوانان با رکورد 145 کيلوگرم عنوان قهرماني و مدال طلا را کسب کرد و همچنين "فرشيد اعظمی" ديگر ورزشکار کردستاني نيز با رکورد 145 کيلوگرم و بر حسب تفاوت وزن با نفر اول، عنوان نايب قهرماني و مدال نقره وزن 53 کيلوگرم را به دست آورد.

همچنين "رزگار باباويسي" در وزن 59 کيلوگرم و با رکورد 170 کيلوگرم و "اشکان مهران" در وزن 93 کيلوگرم با رکورد 240 کيلوگرم، با ايستادن در جايگاه دوم اين رقابت ها دو مدال نقره ديگر را براي تيم کردستان به دست آوردند.

گفتني است مربيان تيم ددليفت استان کردستان "فواد اميري" و "امير حسيني" از ديواندره بودند و مسئوليت سرپرستي تيم ددليفت کردستان بر عهده "عثمان مهران" از شهرستان بانه بود.

دوندگان جوان کردستاني سکوي اول را به خود اختصاص دادند

مسابقات دوصحرا نوردي قهرماني جوانان كشور با معرفي نفرات برتر در شهرستان مريوان به کار خود پايان داد اين مسابقات با شركت 52 دونده در قالب 13 تيم از 11 استان در حاشيه درياچه زريبار شهرستان مريوان به مسافت هشت كيلومتر برگزار شد.

در پايان مسابقات دو صحرانوردي قهرماني جوانان كشور در نتيجه انفرادي "طاها غفاري" از كردستان توانست با اقتدار مقام اول از آن خود کند و "خليل ناصري" و "جليل ناصري" هردو از استان ايلام سکوهاي دوم و سوم را خود اختصاص دادند.

همچنین "امير اذريان" از اصفهان، "حامد عزتي" از كردستان، "كيوان چوپاني" از قزوين، "محمد محمدي" از تهران ، "بهزاد شنوا" از اردبيل، "منصور بيات" از البرز و "كوهسار رضائي" از كردستان به ترتيب عناوين چهارم تا دهم کسب کردند.

در نتيجه تيمي تيم كردستان مقام اول کسب کرد و تيم هاي تهران و ايلام به ترتيب جايگاه دوم و سوم بدست آوردند.

گفتني است تيم استان کردستان با هشت دونده در قالب دو تيم چهار نفره الف و ب در اين رقابت ها شرکت کرد و توانست براي اولين بارمقام اول را کسب کند.