به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آکروژیم قهرمانی بانوان غرب کشور (منطقه ۳) به مناسبت بزرگداشت نجمالدین فتاحی، بنیانگذار رشته ژیمناستیک، به میزبانی استان کردستان و در شهرستان بانه برگزار میشود.
این رقابتها طی روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه در سالن خانه ژیمناستیک بانه برگزار خواهد شد و ورزشکاران بانوی استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان به رقابت خواهند پرداخت.
این مسابقات که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، فرصت مناسبی برای ورزشکاران این منطقه به شمار میرود تا در فضایی رقابتی، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند.
نظر شما