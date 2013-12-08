افتتاح اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کلاله/ توسعه گردشگری پیشرفت کلاله را به دنبال خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان صبح یکشنبه ، در مراسم افتتاح دفتر کلاله اعلام کرد: شهرستان کلاله 15اثر تاریخی ثبت شده ملی دارد و بخش قابل توجه ای از دیوار بزرگ گرگان در کلاله نمایان است که این امر مورد توجه گردشگران داخلی وخارجی است و درصورت فراهم بودن زیرساخت ها در توسعه شهرستان نقش اساسی خواهد داشت.

قربان عباسی با اشاره به ویژگی های منحصر بفرد زیارتگاه خالدنبی(ع) در این شهرستان و دیواربزرگ گرگان، از پیگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری برای ثبت جهانی این 2 اثرخبرداد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در این آیین محمد نظر بهادر را به عنوان سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان کلاله معرفی کرد.

فرماندار کلاله، نیز در این آیین گفت: زیارتگاه خالدنبی(ع)، جنگل و چشمه های آق سوو زاو و دیواربزرگ گرگان همچنین تنوع تولیدات دربخش های قالی، قالیچه، نمدمالی، سوزن دوزی و ابریشم بافی ازظرفیت ها وپتانسیل های شاخص صنایع دستی وگردشگری این شهرستان است.

محمدتقی قزلسفلی به اهمیت راه اندازی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تاثیرآن در توسعه ظرفیت های صنایع دستی وگردشگری این شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های یادشده و تنوع فعالیت ها، تامین نیروی انسانی همچنین تجهیز وتامین امکانات اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کلاله مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه درمجلس شورای اسلامی نیز گفت: فراهم بودن زیر ساختها، امکانات رفاهی وخدماتی، توسعه صنعت توریستم ودر نهایت توسعه شهرستان های منطقه را رقم خواهد زد.

عبدالکریم رجبی با بیان اینکه فرودگاه کلاله بعنوان یکی از زیرساخت های شاخص توسعه منطقه به خصوص توسعه صنعت توریسم و گردشگری با صرف هزینه هنگفتی آماده بهره برداری شده است، افزود: این فرودگاه تا بحال چند بار راه اندازی و تعطیل شده و براساس پیگیری های صورت گرفته، انتظارمی رود درآینده نزدیک به بهره برداری برسد.



وی تصریح کرد:همکاری جدی بخش های مختلف اجرایی استان، اطلاع رسانی کافی و تاثیرگذار و استقبال اهالی شهرستان های شرق استان، ازعوامل اصلی فعال بودن وعدم تعطیلی فرودگاه کلاله است.



این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: آرامگاه عارف و شاعر شهیر ترکمن مختومقلی فراغی از ظرفیت های مهم گردشگری استان گلستان است که هر ساله پذیرای هزاران نفر گردشگرداخلی و خارجی است.



رجبی ازسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست در جهت اختصاص اعتبار کافی و در اجرای پروژه منطقه نمونه گردشگری مختومقلی فراغی درشهرستان مراوه تپه تلاش کنند.