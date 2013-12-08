وزیر اقتصاد: دولت مخالف کاهش موقت و شدید قیمت ارز است/ نمایندگان: تیم اقتصادی دولت منسجم نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. سوال وی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بود. سیف در جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده بود کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست.

در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد گفت: این اولین فرصتی است که بعد از جلسه رای اعتماد در جمع نمایندگان حاضر می شوم. در ابتدا از رای استثنائی که نمایندگان به من دادند تشکر می کنم این رای اعتماد وظیفه من را دشوارتر کرده است.

طیب نیا ادامه داد: امروز در شرایطی خدمت شما میرسم که اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته و نشانه هایی از بهبود شرایط اقتصادی کشور دیده می شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تورم که در خردادماه به 41 درصد رسیده بود امروز به 31.9 رسیده است. علاوه بر این امروز شاهد آرامش در بازار ارز و روند تنازلی قیمت ارز هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با مدیریت بازار ارز نرخ دلار که به 3800 تومان رسید به زیر سه هزار تومان کاهش یافته و اقبال به بازار ارز برای سفته بازی کاهش یافته است.

وی با بیان این که هنوز از نظام چند نرخی ارز رنج می بریم اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80 دستاورد نظام جمهوری اسلامی بود که زمینه راندخواری را از بین برد. حفظ این دستاورد مستلزم رعایت یک سری از الزامات بود.

وی اجرای سیستم نرخ ارز شناور را مستلزم کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی خواند.

وی گفت: در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی علی رغم افزایش تورم نرخ ارز طی سال ها ثابت مانده بود در نتیجه نرخ کالاهای خارجی کاهش یافته و زمینه واردات افسار گسیخته فراهم شده بود. این امر زمینه جهش یک باره نرخ ارز را فراهم کرد.

طیب نیا اظهار داشت: تشدید تحریم ها، عرضه ارز را در داخل کشور مواجه کرد در نتیجه تورم سنگینی در نرخ ارز به وجود آمد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: نرخ ارز که سالها کنترل شده بود به یک باره جهش پیدا کرد. اگر در دهه گذشته شاهد افزایش نقدینگی نبودیم تحریم ها موجب افزایش نرخ ارز و تورم نمی شد.

طیب نیا با بیان این که دولت یازدهم جلوی افزایش انفجاری نرخ ارز را گرفته اظهار داشت: پایداری این تحولات مثبت بسیار مهم است. برای دولت ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات مهم است. اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییر پذیری نرخ ارز بکاهد.

وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی طی ماه های اخیر بر ثبات بازار ارز تمرکز کرده است. پول ملی نیز در حال افزایش قدرت است. امیدواریم با کاهش نرخ تورم حیثیت پول ملی احیا شود.

وی ادامه داد: با توافقات سوم آذر و رفع انسداد بخشی از پول های بلوکه شده ایران زمینه ثبات در بازار ارز فراهم شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تعیین قیمت ارز ندارد. با کنترل بازار و مهار رشد انتظاری تورم و احیای اعتماد مردم در آستانه تثبیت قیمت ارز هستیم.

طیب نیا اظهار داشت: تغییرات و نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر رشد اقتصادی، خانواده ها و بنگاه ها دارد و تنها به سود سفته بازان و سودا گران است.

وی تاکید کرد: دولت با کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی موافق و همراه است.

در ادامه قاسم جعفری نماینده بجنورد که سوال از وزیر اقتصاد را مطرح کرده بود گفت: از تغییر موضع وزیر خوشحالم ایشان در کمیسیون فرمودند که پاسخ دادن به این سوال مثل بازی در زمین آفساید است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزیر اقتصاد در اظهارات خود تاریخچه ای از فعالیت های اقتصادی دولت یازدهم ارائه داد و به سوال من پاسخ نداد اظهار داشت: اگر همه این اتفاقات خوب ظرف این سه ماه اتفاق افتاده باشد باید به عنوان یک معجزه از آن نام برد.

وی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف رئیس کل بانک مرکزی خواند و اظهار داشت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اعلام کرده که 30 میلیارد تومان پول در دست مردم است. اگر رئیس جمهور با اوباما صحبت کند قیمت ارز مثل زمان امضاء قطع نامه پایین خواهد آمد.

جعفری افزود: این 30 میلیارد تومان پول دست مردم کوچه و بازار است یا همان هایی که رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی با آن ها صحبت می کرد.

وی با بیان این که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای دفاع از حقوق قشر خاصی بوده است، گفت: پس از مدتی سیف اعلام کرد اگر الان قیمت ارز پایین بیاید اشکال ندارد، گویا منافع آن گروه خاص تامین شده بود.

این نماینده با بیان این که اختلافات عجیب و عمیق در تیم اقتصادی دولت مشهود است، گفت: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت در راستای یک هدف قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از اظهارات سیف وزیر اقتصاد مصاحبه کرد و اعلام کرد موافق کاهش نرخ ارز هستیم. این مصاحبه های متناقض نمایانگر اختلافات عمیق در تیم اقتصادی دولت است.

وی ادامه داد: ترکان رئیس مناطق آزاد دولت هم در مصاحبه های اخیرش اعلام کرد که اگر همین الان توافقات ژنو قطعی شود برای برداشته شدن تحریم ها سال ها وقت لازم است، با این وجود چرا دولت حل همه مشکلات را منوط به توافقات بین المللی کرده و از استعدادهای درون کشور غافل می شود.

در ادامه وزیر اقتصاد در بخش دوم اظهارات خود با تاکید بر این که دولت به دنبال تقویت ارزش پول ملی است گفت: دولت از طریق راهکارهای اقتصادی با مهار حجم پول و سیاست های ارزی به دنبال تقویت ارزش پول ملی است.

وی تاکید کرد: آنچه موجب نگرانی است تغییرات شدید و سریع قیمت ارز چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش است.

طیب نیا ادامه داد: در آستانه مذاکرات این پیش بینی وجود داشت که در دوره موقت و کوتاهی شاهد کاهش شدید قیمت ارز باشیم، اگر در نظر بگیرید که مردم ساده رقم قابل ملاحظه ای از سپرده های خود را به ارز تبدیل کردند این کاهش قیمت ارز به ضرر خانواده بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت از کاهش مستمر قیمت ارز و تقویت پول ملی استقبال می کند و با ابزارهایی که در دست دارد این هدف را دنبال می کند و تلاش می کنیم با کاهش حجم نقدینگی شاهد کاهش مستمر قیمت ارز باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: دولت حفظ ارزش پول ملی را از وظایف خود می داند اما با تغییرات سریع و موقت نرخ ارز مخالف است.

در ادامه قاسم جعفری توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانست و توضیحات طیب نیا را به رای مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس نیز با 82 رای موافق، 101 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات طیب نیا در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قانع نشدند.

محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت پس از این رای گیری گفت: از این که دولت و اعضای دولت احساس یکپارچگی می کنند و در ارتباط با وظایف هم پاسخگو هستند تشکر می کنیم.