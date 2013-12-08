اولین کارت زرد مجلس به دولت یازدهم/ طیب نیا از مجلس کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. سوال نماینده بجنورد در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی بود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش نه چندان جدی نرخ ارز اعلام کرده بود که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست این در حالی است که بر اساس اظهارات جعفری توانبخشی به پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است.

جعفری معتقد بود در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه های خاص توجه شده است.

پس از اظهارات وزیر اقتصاد و تاکید وی بر لزوم افزایش ارزش پول ملی، نمایندگان از توضیحات وی قانع نشده و با 82 رای موافق، 101 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.