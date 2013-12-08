سید جواد حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در تقویم سال جاری هیئت والیبال استان قم برگزاری رقابت‌های استانی اعم از قهرمانی قم و پیکارهای لیگ این رشته ورزشی در اولویت امور مهم قرار گرفته است و به همین خاطر از امروز در شهر مقدس قم میزبان برگزاری رقابت‌های والیبال لیگ دسته اول رده سنی نوجوانان کشور خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس برنامه فدراسیون والیبال کشورمان، مسابقات مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان دسته اول باشگاه های کشور از امروز به میزبانی شهرهای قم و کرمانشاه برگزار خواهد شد و تا پایان هفته جاری تیم های راه یافته به مرحله نهایی را معرفی می کند.

دبیر هیئت والیبال استان قم اضافه کرد: در حالی که تیم والیبال پسران نوجوان و آینده دار سفیر به نمایندگی از استان قم نیز در این مرحله از رقابت‌ها حضور خواهد داشت، والیبالیست‌های آینده دار قمی در جدال با شش تیم دیگر حاضر در گروه اول مقدماتی این رقابت‌ها، برای راهیابی به مرحله نهایی پیکارهای والیبال لیگ دسته اول نوجوانان کشور رقابت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم رده سنی پسران نوجوان سفیر استان قم در راه حضور در رقابت‌های قهرمانی لیگ دسته اول والیبال نوجوانان باشگاه های کشور تمرینات خود را از مدت ها قبل آغاز کرده و بر همین اساس شرایط خوب و مطلوبی دارد تا از بازی های لیگ دسته اول میزبانی کند.

حسینی نژاد عنوان داشت: نماینده هیئت والیبال استان قم در این مرحله از رقابت‌های قهرمانی کشور در حالی با شش حریف دیگر رقابت خواهد کرد که هفت تیم در دو گروه تقسیم بندی می شوند و از هر گروه دو تیم به مرحله بعد می روند تا در نهایت چهار تیم بر‌تر این گروه به پیکارهای مرحله نهایی صعود ‌کنند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون والیبال تیم های سفیر قم، عقاب تهران، فولاد عظیمی گنبد، شهرداری کرج، مقاومت شهرداری ارومیه، شهرداری پیشوا و ذوب آهن اصفهان دیدارهای گروه اول را از امروز یکشنبه هفدهم آذر ماه تا پایان هفته در سالن شهید محمود رضائیان قم برگزار می کنند.

