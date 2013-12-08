به گزارش خبرنگار مهر عبدالکریم جمیری ظهر یکشنبه در نشست تقدیر از قهرمانانپارالمپیکی استان بوشهر ضمن تبریک هفته پارالمپیک به ورزشکاران و قهرمانان این عرصه از فعالیت ورزشکاران در این عرصه قدردانی کرد، و اظهار داشت: از کسانی که نقش آفرینی می کنند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم در زمینه ورزش به شما عزیزان کمک کنم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: قطعا کسانی که در این عرصه حضور پیدا می کنند و نام و نشان خودشان را در لیست موفقین عرصه‌های ورزشی در سطح ملی و فرا ملی ثبت می کنند از افتخارات ما هستند.

وی اضافه کرد: بوشهر عزیز ما نام و نشان تاریخی در عرصه ورزش دارد و همیشه حماسه آفرین بوده و نام و نشانی نیک در این عرصه از خود به جا گذاشته است و شما هم تلاش کنید این نام و نشان و افتخار آفرینی همچنان ادامه داشته باشد.

جمیری خاطرنشان کرد: شما عزیزان ممکن است از نظر بدنی ضعف داشته باشید اما با کمک دیگر استعدادها و توانمندی هایی که دارید می توانید از خود در این عرصه نام و نشان به جا گذارید.

احیای شورای ورزش استان بوشهر ضروری است

وی با اشاره به اینکه مدیران این عرصه هم وظایف و تکالیفی دارند اظهار داشت: متاسفانه ما شاهدیم که ورزشکاران ما به جای اینکه دغدغه استفاده از توانمندی هایشان را داشته باشند، گاهی دغدغه های جانبی از جمله کمک های مالی، ایاب و ذهاب، تأمین مخارج سفرهای ورزشی و اردوها و از جمله این موضوعات حاشیه‌ای نمی گذارند که ورزشکاران ما آن گونه که شایسته است از توانمندی‌هایشان بهره بگیرند و این ضعف ما مسئولین است.

رئیس مجمع نمایندگان استان با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا ورزشکاران ما به مسائل حاشیه ای فکر نکنند و فقط به فکر ارتقاع سطح و کیفیت ورزش استان باشیم تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم که مدیران عرصه ورزش در سطوح بالاتر باید یک سری هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها داشته باشند تا ازآنها هم کمک گیرند و شاهد یک وضعیت مناسب تری در این عرصه باشیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم شاهد وضعیت مناسب تری برای توجه به ورزش در عرصه ملی و فرا ملی باشیم، عنوان کرد: برای اینکه ما بتوانیم در عرصه ورزش پیشرفت اساسی داشته باشیم، احیای شورای ورزش استان می تواند کار را در عرصه ورزش استان ساماندهی کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدایت های لازم برای گرفتن کمک ها و تأمین کمک های مالی باید یک مسئول مشخص در اداره تربیت بدنی داشته باشد ابراز داشت: بایستی با مطالعه و کمک گرفتن از منابعی که در استان وجود دارد به ساز و کارهایی که وجود دارد کمک شود به گونه ای که وضعیت خود را بهتر از این ببینیم و شاهد پیشرفت ورزش استان باشیم.

لزوم استفده از ظرفیت‌ها برای کمک به ورزش استان

جمیری بیان کرد: ما همیشه در خدمت مسئولین ورزش استان، هیئت‌های ورزشی استان و بخصوص هیئت ورزشی جانبازان و معلولین هستیم تا بعد از کار کارشناسی شده به دنبال پیگیری مسائل و مشکلات آنها باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه شما برای مردم و نظام همیشه افتخار آفرین هستید، خاطر نشان کرد: امیدواریم همچنان شاهد درخشش و بر افراشته شدن پرچم ایران اسلامی در عرصه های بین المللی باشیم.

در ابتدای این نشست مسئول هیئت ورزشی جانبازان و معلولین با ارائه گزارشی از عملکرد هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان بوشهر ضمن تشکر از نماینده از مسئولین استانی درخواست توجه بیشتر به این عرصه کرد.

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان با ارائه گزارشی از وضعیت ورزش استان و اشاره به کمبودها و نواقص در این عرصه، از نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی جهت حمایت ها و توجه ویژه به ورزش و جوانان استان بوشهر تقدیر و تشکر کرد.

در این نشست که به مناسبت هفته پارالمپیک برای تقدیر از قهرمانان این عرصه در سالن کنفرانس اداره تربیت بدنی استان برگزار شد، مسئولین ورزشی استان از نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برای حمایت ها و توجه ویژه به ورزش و جوانان استان بوشهر تقدیر و تشکر کردند.

