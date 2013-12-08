تدابیر خوبی در مرز مهران برای اربعین حسینی اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر یکشنبه در نشست ساماندهی زوار اربعین حسینی که با حضور معاون سازمان حج و زیارت، مسئول بازرسی بعثه مقام معظم رهبری، و دیگر مسئولین و همراهان و مسئولین استانی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: تلاش همه ی مسئولین و مردم استان ایلام خدمت به زوار عتبات عالیات خصوصا در ایام اربعین و زیارت اربعین حسینی است .

وی تصریح کرد: اربعین حسینی بزرگترین تجمع شیعیان جهان در کربلاست و یکی از بهترین مناسبت ها برای عرض ارادت مردم به امام حسین(ع) است.

نماینده دولت در استان با اشاره به سابقه تاریخی زیارت اربعین تصریح کرد: زیارت کربلا و عتبات در طول تاریخ وجود داشته و و بحث دیروز و امروز نیست، سال هاست که عاشقان امام حسین(ع) در این راه قدم برداشته اند و سفرنامه های بسیاری از تلاش ها، معجزات و خاطرات زوار امام حسین در متون و سفرنامه ها آمده است.

استاندار ایلام به وجود امکانات و خدمات ارائه شده به زوار در مرز مهران اشاره کرد و بیان داشت: بحمد الله در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی در مرز مهران داریم و به جایی رسیده ایم که در عرض یک هفته بیش از 500 هزار زائر می توانند از مرز مهران عبور نمایند.

مروارید اقدامات صورت گرفته در شهر مهران و امکانات موجود را مثبت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر تدابیرخوبی از طرف فرمانداری و دیگر دستگاه های مرتبط در شهر مهران اندیشیده شده و امکانات خوبی هم در این زمینه بسیج شده است، همچنین در صحبت هایی که با طرف عراقی صورت گرفته ایشان نیز اقدامات خوبی را در خصوص استقبال از زوار اربعین حسینی انجام داده اند و انشاءالله که به خوبی این ایام را پشت سر خواهیم گذاشت و به خوبی از زوار امام حسین استقبال خواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب که فرماندار مهران از ابتدای محرم درگیر بحث زوار عتبات عالیات است ادامه داد: ساماندهی زوار اربعین در محل ورودی شهر مهران صورت می گیرد و بعد از انجام کارهای قانونی زوار با اتوبوس های شهرداری به صورت رایگان به مرز مهران انتقال داده خواهند شد.