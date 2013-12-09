به گزارش خبرنگار مهر، نوذر نخعی عصر یکشنبه در جمع خبرنگارن گفت: وقتی نام نمک مطرح می‌شود ذهن بیشتر افراد به طرف بحث پرفشاری خون متبادر می‌شود اما جدا از فشار خون، مصرف نمک زیاد می تواند افراد را منجر به بیماری‌های خطرناک دیگری چون سرطان معده نیز مبتلا کند که یکی از شایع‌ترین کشورها در میزان سرطان معده که اولین سرطان از نظر کشندگی است در کشور ما است.

وی در ادامه افزود: بنابراین صرفا نمی‌توان مصرف نمک زیاد را دلیل بر منتهی شدن به پرفشاری خون دانست اما می‌توان گفت که پرفشاری خون مهم‌ترین بیماری در اثر مصرف نمک می باشد چرا که در دنیا از هر سه نفر یک نفر به فشار خون مبتلاست و در کشور ما جمعیت بالای 25 سال 25 درصدشان یا پرفشاری خون دارند یا پیش فشاری خون دارند که 45 یا 46 درصد هستند و روی هم 70 تا 71 درصد جمعیت بزرگسال ایرانی یعنی جمعیت بالای 25 سال با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین دلیل تاکید ما بیشتر بر این بیماری است.

نخعی با بیان اینکه دو اقدام بسیار مهم می توان در زمینه پیشگیری از پرفشاری خون در سطح جامعه انجام داد گفت: رژیم غذایی و ورزش می تواند در زمینه پیشگیری از پرفشاری خون نقش به سزایی را ایفا کنند.

وی رژیم غذایی را با توجه به اینکه قابل مدیریت کردن است و متولیان امر بهتر می توانند روی آن دست بگذارند را بهترین روش برای کاهش مصرف نمک دانست و گفت: در مقاله های 2010 کشورهای اروپایی و آفریقایی یا توسعه یافته و در حال توسعه نیز مداخلاتی را روی این مسئله انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش نمک نان اقدامی است که هم برای کل دولت هزینه بر نیست و هم اثربخشی آن زیاد است و اصطلاحا هزینه اثربخش است.

نخعی با بیان اینکه دست گذاشتن بر روی نان استفاده از تجارب دیگران است و چیزی نیست که ابداعی و اختراعی ما باشد و مسئله ای است که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه روی آن کار شده است، گفت: ما نیز در حال انجام بر روی این کار هستیم که اگر این عمل را انجام دهیم میزان پرفشاری خون در جامعه ما نیز مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش پرفشاری خون رابطه مستقیم با کاهش سکته ها دارد افزود: طبق مطالعاتی که در کشور ما انجام شده است سکته مغزی در کشور ما 10 سال سنش جوان تر و پایین تر از سن سکته مغزی در کشورهای اروپایی است و دچار سکته های زودهنگام می شویم و یکی از دلایل اصلی آن نیز پرفشاری خون است.

مصرف جوش شیرین در نانوایی های کرمان به صفر رسیده است/ برخورد با نانوایی های متخلف

مدیرگروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: درصد استفاده از جوش شیرین در تهیه نان در نانوایی ها که بیماری های زیادی مصرف کنندگان آن را تهدید می کرد به صفر رسیده است و تنها در چند شهرستان ممکن است استفاده شود که در رابطه با آن ها نیز کنترل و پیگیری های لازم نیز انجام شده است.

ماشاالله عربپور در ادامه تصریح کرد: برای کاهش مصرف نمک در نان بهتر است از سوی سازمان غذا و داروی کشور این امر ابلاغ شود و اگر میزان نمک در هر 100 گرم آرد بیشتر از دو گرم باشد، این نان غیرقابل مصرف است و باید با نانوای متخلف برخورد شود.

وی همچنین با توجه به اینکه آرد گندم کامل را آردی دانست که هیچ درصد سبوسی از گندم طی مرحله تولید از آن جدا نشده باشد گفت: نانی که سبوس بیشتری داشته باشد مسلما تیره تر به نظر خواهد آمد.

سفید بودن نان ملاک سنجش کیفیت نان نیست/ سبوس گندم منبع غنی ویتامین

وی در ادامه گفت: در مراحل تولید آرد گندم در صورت جدا شدن سبوس انواع مختلف آرد به دست خواهد آمد و هر چه سبوس جدا شده بیشتر باشد و یا کاملا سبوس گیری شده باشد آرد حاصل سفیدتر می باشد چرا که درصد نشاسته آن بیشتر و پروتئین و فیبر و املاح و ویتامین های آن به نسبت کمتر خواهد شد.

این مسئول ضمن بیان اینکه بیشترین ویتامین نان در سبوس آن که از جنس فیبر است و رنگدانه های گندم در آن جای دارند، گفت: متاسفانه درصد زیادی از مصرف کنندگان به دلیل ناآگاهی به این امر از نان سفید که بدون سبوس و یا کم سبوس است استقبال می کنند.

وی از مردم خواست که برای تهیه نان مصرفی خود و خانواده محل های معتبر را که شرایط بهداشتی در آن ها رعایت می شود و همچنین مجوز پخت نان را دارند و تحت نظر مراکز بهداشت هستند را انتخاب کنند.

عربپور همچنین گفت: مصرف کنندگان نانی را که درصد سبوسگیری آن کم باشد و یا اصلا سبوسگیری نشده باشد را انتخاب کرده و سفید بودن نان را ملاک بر کیفیت و مرغوبیت نان نگذارند و از تهیه نان توسط افراد دورگرد جدا خودداری کنند.