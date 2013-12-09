ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که یکشنبه شب در سینما پردیس تهران برگزار شد و چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی حضور داشتند، از این ملی پوشان با اهدای جوایزی تجلیل شد.

پریا شهریاری رئیس کمیته فوتبال ساحلی ایران گفت: از این که با این گروه همکاری می‌کنم خوشحالم و اوج همدلی باعث قهرمانی ما شد.

عباس هاشمپور مربی تیم ملی نیز گفت: من چندی پیش به عنوان بازیکن در کنار ملی پوشان بودم و خوشحالم که به دلیل نزدیکی به آنها می توانم مددکار تیم ملی باشم.

حسن عبداللهی نیز گفت: ما دوسال سخت تمرین کردیم تا به این افتخار برسیم.

محمد احمدزاده بهترین بازیکن مسابقات بین قاره ای گفت: مهم ترین اتفاق در راه قهرمانی ایران شاد شدن دل مردم بود که از این نظر ما جایزه خود را گرفتیم.

علی نادری کاپیتان تیم ملی گفت: با وجود مشکلاتی که سرراه ما بود با همت بچه ها توانستیم بهترین های دنیا را شکست دهیم.

پیمان حسینی دروازه بان تیم ملی نیز گفت: آنچه در این مدت دیدم یکدلی بین بازیکنان بود. همه بچه ها مثل برادر بودند تا به این افتخار بزرگ برسیم.

در ادامه این مراسم نماینده چینی شرکت هواوی گفت: ای کاش ملی‌پوشان فوتبال ساحلی چین از شما درس بگیرند و مثل شما بتوانند در صحنه‌های بین المللی برای کشورشان افتخار آفرینی کنند.