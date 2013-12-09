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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۱

پس از قهرمانی در جام بین قاره ای؛

ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران مورد تجلیل قرار گرفتند

ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران مورد تجلیل قرار گرفتند

اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که عنوان قهرمانی جام بین قاره ای را به خود اختصاص داده اند مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که یکشنبه شب در سینما پردیس تهران برگزار شد و چهره های سرشناس سینما و تلویزیون و اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی حضور داشتند، از این ملی پوشان با اهدای جوایزی تجلیل شد.

 پریا شهریاری رئیس کمیته فوتبال ساحلی ایران گفت: از این که با این گروه همکاری می‌کنم خوشحالم و اوج همدلی باعث قهرمانی ما شد.

عباس هاشمپور مربی تیم ملی نیز گفت: من چندی پیش به عنوان بازیکن در کنار ملی پوشان بودم و خوشحالم که به دلیل نزدیکی به آنها می توانم مددکار تیم ملی باشم.

حسن عبداللهی نیز گفت: ما دوسال سخت تمرین کردیم تا به این افتخار برسیم.

محمد احمدزاده بهترین بازیکن مسابقات بین قاره ای گفت: مهم ترین اتفاق در راه قهرمانی ایران شاد شدن دل مردم بود که از این نظر ما جایزه خود را گرفتیم.

علی نادری کاپیتان تیم ملی گفت: با وجود مشکلاتی که سرراه ما بود با همت بچه ها توانستیم بهترین های دنیا را شکست دهیم.

پیمان حسینی دروازه بان تیم ملی نیز گفت: آنچه در این مدت دیدم یکدلی بین بازیکنان بود. همه بچه ها مثل برادر بودند تا به این افتخار بزرگ برسیم.

در ادامه این مراسم نماینده چینی شرکت هواوی گفت: ای کاش ملی‌پوشان فوتبال ساحلی چین از شما درس بگیرند و مثل شما بتوانند در صحنه‌های بین المللی برای کشورشان افتخار آفرینی کنند.

کد مطلب 2191867

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