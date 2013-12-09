طرفداران پل واکر به یاد او در صحنه تصادف گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مراسم که از ظهر تا ساعت 5 بعدازظهر به طول انجامید، شرکت کنندگان در مکانی که محل کشته شدن پل واکر 40 ساله بازیگر فیلم "سریع و خشن" و راجر روداس دوست 38 ساله‌اش بود، حضور یافتند.

شرکت گنندگان حدود 20 دقیقه در مکان آتش گرفتن اتومبیل این دو جمع شدند و اتومبیل سواران متوقف شدند و از این مراسم و این مکان عکس گرفتند.

این مکان با گل و شمع و حیوانات عروسکی و یادداشت هایی از سوی طرفدارن این بازیگر از سراسر جهان پر شده بود.

روداس و واکر در تاریخ 30 نوامبر با پورشه مدل 2005 خود به قدرت 600 اسب بخار در حال رانندگی بوند که اتومبیل ناگهان دچار سانحه شد و آتش گرفت.

اتومبیلی که روداس آن را می راند ابتدابه یک تیر چراغ برق و سپس درخت برخورد کرد و دو مرد که جراحات سختی برداشته بودند، در اثر تصادف کشته شدند.

شماری از اعضای کلیسای نورت پارک که با فاصله اندکی از محل تصادف واقع شده در این مراسم با قهوه، آب و شکلات داغ از شرکت کنندگان پذیرایی می‌کردند. واکر از افرادی بود که به برنامه‌های خیریه این کلیسا نیز کمک می کرد.

این مراسم بزرگداشتی غیررسمی بود که از سوی طرفداران کشته شدگان برپا شد و از سوی طرفداران فیس بوکی آنها ترتیب داده شده بود.

هنوز روشن نشده که چطور این اتومبیل دچار سانحه شد و آیا مشکلی در اتومبیل موجب بروز این سانحه شده است یا از دست رفتن کنترل اتومبیل توسط راننده موجب بروز این رخداد شد. 6 تا 8 هفته برای رسیدن به نتیجه دقیق آزمایش‌ها زمان لازم است.

واکر به دلیل تعطیلات عید شکرگزاری از مکان فیلمبرداری فیلم "سریع و خشن 7" خارج شده و راهی لس‌آنجلس شده بود تا در یک حراجی خیریه برای آسیب دیدگان توفان فیلیپین شرکت کند.

شرکت یونیورسال فیلمبرداری این پروژه را متوقف کرده تا راه حلی منطقی برای ادامه فیلم پیدا کند.