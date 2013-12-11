افشاگری های اسنودن سبب افسردگی جاسوسان آمریکایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در این خبر اعلام کرده که افشاگری های "ادوارد اسنودن" سبب شده تا کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا که 16 نهاد اطلاعاتی این کشور را در بر می گیرد وضعیت روحی خوبی نداشته و افسرده شوند.

اقدام اسنودن در فاش کردن جزئیات جاسوسی آمریکا از مردم و مسئولان بلند پایه این کشور و دیگر کشورهای مختلف جهان سبب شده تا آژانس امنیت ملی آمریکا تحت انتقادات شدیدی در داخل ایالات متحده و نقاط دیگر جهان قرار بگیرد.

از ابتدای تابستان سال جاری ادوارد اسنودن، مامور سابق سازمان سیا، که به هنگ کنگ گریخته بود، اقدام به افشا کردن اسنادی کرد که این اسناد از جاسوسی گسترده آنلاین آژانس امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف و رصد مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها حکایت داشتند.

آمریکا در جاسوسی از کشورهای مختلف، فقط محدود به کشورهایی که واشنگتن با آنها مشکل دارد نیست، بلکه تمام همپیمانان آمریکا از جمله آلمان، پاکستان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی و حتی مقر اتحادیه اروپا نیز در فهرست اهداف جاسوسان آمریکایی قرار دارند.

"آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل، و روسای جمور دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله چهره های سرشناسی هستند که مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها در سال های گذشته به صورت مرتب از سوی جاسوسان آمریکایی رصد می شد.