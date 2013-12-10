جاسوسی دولتی از اطلاعات شخصی افراد نوعی دزدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این نامه که به امضای نویسندگان برجسته ای همچون دان دلیلو، حنیف قریشی، بیورک، آرونداتی روی، ایان مک ایوان، تام استاپارد، مارگارت آتوود، و ماترین امیس رسیده، اقدام دولت آمریکا در جاسوسی از شهروندان کشورهای مختلف و قانونی دانستن این اقدام از سوی کاخ سفید دزدی خوانده شده است.

امضا کنندگان این نامه که بیش از 500 نفرهستند از سازمان ملل نیز خواسته اند تا طرحی را برای تعیین حقوق دیجتال مردم تدوین کنند تا به موجب آن دولت ها نتوانند بصورت آنلاین از مردم جاسوسی کنند.

این نامه پس از آن منتشر می شود که آژانس امنیت ملی آمریکا، روز جمعه تأکید کرد که جمع آوری اطلاعات مربوط به مکالمات شهروندان در سطح جهان بر اساس فرمانی از سوی کاخ سفید معروف به فرمان اجرایی ۱۲۳۳۳ انجام می‌شود و بنابر این قانونی است.

"ونی واینز" سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در این باره به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که پیروی ان اس ای از این قانون بدین معنی است که کمیته های کنگره و بازرسان کل مربوطه می توانند بر برنامه شنود نظارت کنند، اما دادگاه مخفی که بر پایه قانون تجسس اطلاعات خارجی تشکیل شده است، بر این شنودها نظارت ندارد.

بر اساس اسناد منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا با ابداع دستگاهی پیشرفته که شبیه نقشه های هواشناسی است، قادر است مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی کلیه مردم جهان را رصد کند. بر همین اساس آمریکا در یک سال اخیر و فقط در یک ماه بیش از 70 میلیون مکالمه و فعالیت اینرتنتی را فقط در آلمان و میلیون ها مکالمه دیگر را در فرانسه و اسپانیا شنود کرده و حتی شخص "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، نیز از گزند جاسوسان آمریکایی در امان نمانده است.