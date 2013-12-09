انتصاب معاون مالي بزرگترين سازمان بيمه اي

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی سیدتقی نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی خطاب به راعی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون اداری و مالی سازمان تأمیناجتماعی منصوب میشوید.
امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهمالسلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانتداری، مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیتها و سرمایههای انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامهریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاستهای نظام جامع تأمیناجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمائید.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوریاسلامی ایران با رعایت قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت مینمایم.
وی پیش از این در سمت های قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، مدیرکل آموزش سازمان تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل و مدیرامورمالی بانک توسعه صادرات، مدیرعامل بانک تجارت، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و معاون ارزی بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است.
رييس هيات مديره بورس انرژي ، عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري پارس آريان و سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران از ديگر سوابق وي است.
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