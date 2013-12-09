توافق هسته ای فرصتی برای همکاری استراتژیک با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار مطلبی تحت عنوان "ایران از یک دشمن تا یک متحد" با استقبال از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو ابراز امیدواری کرد با وجود تمامی مخالفت ها با آن این توافق به همکاری استراتژیک با ایران منجر شود.

نیویورک تایمز با اشاره به فراز و فرود روابط ایران و آمریکا و بی اعتمادی های موجود بین دو کشور می نویسد، زمان آن رسیده است که آمریکا در سیاست های خاورمیانه ای خود تجدید نظر کند و تلاش کند ایران را که دشمن قدیمی آمریکا است تبدیل به یک متحد در عرصه بین المللی کند.

نویسنده در ادامه می نویسد: این کار آسانی نیست اما در دراز مدت امکان پذیر است و به نفع آمریکا و ایران خواهد بود.

نیویورک تایمز با اشاره به موقعیت جغرافیایی و نفوذ سیاسی ایران در منطقه می نویسد تبدیل ایران به یک متحد منافعی برای آمریکا خواهد داشت بطوریکه ایران می تواند نفوذ چین و روسیه بر منابع انرژی خاورمیانه را چک و کنترل کند و از طرفی هم نفوذ سیاسی ایران در خاورمیانه می تواد به حل بحران ها و مشکلات منطقه کمک کند.

این روزنامه آمریکایی معتقد است ایران هم با بهبود روابط با آمریکا می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود بپردازد و رشد اقتصادی خوبی داشته باشد

از دیگر منافع مشترک دو کشور در منطقه مبارزه مشترک با القاعده خوانده شده است.