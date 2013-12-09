۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۸

یک رسانه آمریکایی مطرح کرد

توافق هسته ای فرصتی برای همکاری استراتژیک با ایران

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با دفاع از توافق هسته ای ژنو نوشت این توافق می تواند به همکاری استراتژیک با ایران منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار مطلبی تحت عنوان "ایران از یک دشمن تا یک متحد" با استقبال از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو ابراز امیدواری کرد با وجود تمامی مخالفت ها با آن این توافق به همکاری استراتژیک با ایران منجر شود.

نیویورک تایمز با اشاره به فراز و فرود روابط ایران و آمریکا و بی اعتمادی های موجود بین دو کشور می نویسد،  زمان آن رسیده است که آمریکا در سیاست های خاورمیانه ای خود تجدید نظر کند و تلاش کند ایران را که دشمن قدیمی آمریکا است تبدیل به یک متحد در عرصه بین المللی کند.

نویسنده در ادامه می نویسد: این کار آسانی نیست اما در دراز مدت امکان پذیر است و به نفع آمریکا و ایران خواهد بود.

نیویورک تایمز با اشاره به موقعیت جغرافیایی و نفوذ سیاسی ایران در منطقه می نویسد تبدیل ایران به یک متحد منافعی برای آمریکا خواهد داشت بطوریکه ایران می تواند نفوذ چین و روسیه بر منابع انرژی خاورمیانه را چک و کنترل کند و از طرفی هم نفوذ سیاسی ایران در خاورمیانه می تواد به حل بحران ها و مشکلات منطقه کمک کند.

این روزنامه آمریکایی معتقد است ایران هم با بهبود روابط با آمریکا می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود بپردازد و رشد اقتصادی خوبی داشته باشد

از دیگر منافع مشترک دو کشور در منطقه مبارزه مشترک با القاعده خوانده شده است.

 

 

 

 

