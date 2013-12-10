قطع برق نیمی از شهر یاسوج و روستا های اقماری به مدت سه ساعت

مدیر شرکت برق شهرستان بویراحمد گفت: برق مناطقی از شهر یاسوج از ساعت هفت صبح امروز تا ساعت 10 و 30 دقیقه به علت مشکلات فنی داخل شبکه قطع شده بود.

اسماعیل یوسفی افزود: این قطعی پیش بینی نشده و بدون برنامه قبلی بود و ارتباطی با بارندگیهای شب گذشته نیز نداشت.

وی بیان کرد: کلید قابل قطع زیر بار در یکی از مناطق شهری یاسوج از کار افتاد و به همین دلیل برق مناطقی از شهر قطع شد.

یوسفی با بیان اینکه این کلید هم اکنون از شبکه خارج شده است، گفت: هم اکنون برق همه مناطق وصل است.

وی یادآور شد: در صورت قطعی های با برنامه، حتما از طریق رسانه ها شهروندان در جریان قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز برق مناطقی از شهر یاسوج و حومه از جمله چنارستانها، نرگاه، شصت متری، زیرتل، دانشگاه یاسوج، شهرک امام حسین، عالیوند و ... قطع شده بود.