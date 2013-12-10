به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ظهر امروز سهشنبه به وقت تهران در کوالالامپور مالزی برگزار شد که پس از این مراسم، تیمهای حاضر در دوازدهمین دوره این جام، حریفان خود را شناختند.
در این مراسم از هر تیم، چهار نفر یعنی مدیر یا سرپرست تیم، مدیر رسانهای، مدیر بازاریابی و مدیر مسابقات حضور داشتند تا هماهنگیهای لازم را برای شرکت در مسابقات انجام بدهند. با این حال حمید زینیزاده مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی هم در این مراسم حضور داشت. وی تنها مدیرعاملی بود که از چهار نماینده ایران در این مراسم حضور داشت.
بی نظمی و ناهماهنگی در مراسم امروز به چشم میخورد. کمبود جا و صندلی برای حاضران در سالن باعث شده بود تا تعدادی از آنها به صورت ایستاده نظاره گر مراسم باشند.
قرار است نمایندگان ایران عصر پنجشنبه این هفته به ایران برگردند. در این میان نمایندگان باشگاه استقلال، سپاهان و فولاد خوزستان بامداد جمعه وارد تهران خواهند شد.
گروهبندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A: استقلال ایران، الریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان
گروه B: فولاد ایران، بنیادکار ازبکستان، الفتح عربستان و پلیآف یک
گروه C: تراکتورسازی ایران، العین امارات، الاتحاد عربستان و پلیآف 2
گروه D: سپاهان ایران، الهلال عربستان، السد قطر و الاهلی امارات
گروه E: پوهانگ استیلرز کرهجنوبی، بوریرام یونایتد تایلند، شاندونگ لوننگ تایشان چین و تیم قهرمان جام امپراطوری ژاپن
گروه F: سانفرس هیروشیما ژاپن، سنترال کاست مارینرز، افسی سئول کرهجنوبی و تیم برنده پلیآف
گروه G: جئونبوک هیوندای موتورز کرهجنوبی، گوانگژو اورگرانده چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و برنده پلیآف
گروه H: اولسان هیوندای کرهجنوبی، گویژو رنه چین، یوکوهاما اف مارینوس ژاپن و وسترن سیدنی واندررز استرالیا
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