برنامه دیدارهای نمایندگان ایران اعلام شد/ قرعه مناسب برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی مرحله گروهی دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمان آسیا ظهر امروز سه‌شنبه در کوالالامپور برگزار شد که طی آن تیم‌های ایرانی حاضر در این رقابتها حریفان خود را شناختند، هرچند ممکن است با توجه به صعود تیم‌های بن‌یاس امارات، لخویا و الجیش قطر و یا لوکوموتیو ازبکستان از مرحله پلی‌آف به مرحله گروهی، تغییرات در جدول‌ رده‌بندی این جام صورت گیرد.

در حال حاضر استقلال در گروه A به مصاف الریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان می‌رود که در نخستین بازی خود در این جام روز سه‌شنبه ششم اسفندماه به مصاف الشباب عربستان می‌رود و آخرین بازی خود را روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه سال آینده در ورزشگاه آزادی برابر الریان قطر برگزار خواهد کرد. در این وضعیت می‌توان گفت استقلالی‌ها هم از نظر حریف و هم از نظر برنامه مسابقات شرایط بهتری نسبت به تیم‌های دیگر ایرانی دارند.

در گروه B فولاد ایران به مصاف بنیادکار ازبکستان، الفتح عربستان و تیم برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا می‌رود که با توجه به حضور تیم‌های قهرمان ازبکستان و الفتح، گروهی سختی است و اگر نماینده قطر به این گروه اضافه شود، آن را هم می‌توان گروه مرگ نامید. شاگردان فرکی در بازی نخست خود در این جام میهمان برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا هستند، مسابقه‌ای که روز سه‌شنبه ششم اسفندماه برگزار می‌شود و بازی آخر خود را باید با روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه سال 93 برابر الفتح در عربستان برگزار کند.

تیم تراکتورسازی تبریز هم در گروه C به مصاف العین امارات، الاتحاد عربستان و برنده بازی پلی‌آف شماره دو غرب آسیا که اگر لخویا قطر تیم برتر این بازی پلی‌آف باشد، باید قرعه تیم تراکتورسازی را سخت‌ترین قرعه‌ نمایندگان ایران برشمرد. شاگردان جلالی نخستین بازی خود در این جام را روز چهارشنبه هفتم اسفندماه در تبریز برابر الاتحاد عربستان برگزار کرده و آخرین بازی این تیم روز دوشنبه دوم اردیبهشت‌ماه سال 93 در تبریز برابر برنده پلی‌آف دوم غرب آسیا خواهد بود.

آخرین نماینده ایران در این مسابقات سپاهان اصفهان است که در گروه D با السد قطر، الهلال عربستان و الاهلی امارات روبرو می‌شود که گروه بسیار سختی است. سپاهانی‌ها نخستین بازی خود در این مرحله را روز هفتم اسفندماه برابر السد در قطر برگزار می‌کنند و آخرین بازی خود را روز دوشنبه دوم اردیبهشت‌ماه سال 93 برابر الهلال در عربستان برگزار خواهند کرد. این یعنی سپاهانی‌ها از نظر قرعه و برنامه مسابقات بدترین شرایط را بین تیم‌های ایرانی دارند.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: استقلال ایران، الریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان

گروه B: فولاد ایران، بنیادکار ازبکستان، الفتح عربستان و پلی‌آف یک

گروه C: تراکتورسازی ایران، العین امارات، الاتحاد عربستان و پلی‌آف 2

گروه D: سپاهان ایران، الهلال عربستان، السد قطر و الاهلی امارات

گروه E: پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی، بوریرام یونایتد تایلند، شاندونگ لوننگ تایشان چین و تیم قهرمان جام امپراطوری ژاپن

گروه F: سانفرس هیروشیما ژاپن، سنترال کاست مارینرز، اف‌سی سئول کره‌جنوبی و تیم برنده پلی‌آف

گروه G: جئونبوک هیوندای موتورز کره‌جنوبی، گوانگژو اورگرانده چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و برنده پلی‌آف

گروه H: اولسان هیوندای کره‌جنوبی، گویژو رنه چین، یوکوهاما اف مارینوس ژاپن و وسترن سیدنی واندررز استرالیا

برنامه دیدارهای پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

مرحله نخست پلی‌آف:

سه‌شنبه - 13/11/92

غرب آسیا:

* بازی شماره یک: السوبیق عمان - الحید بحرین

* بازی شماره 2: الشباب اردن - القادسیه کویت

* بازی شماره 3: الکویت کویت - الشورطه عراق

شرق آسیا:

* بازی شماره 4: تامپیونز روورز سنگاپور - ساوث چین

* بازی شماره 5: پونه هند - هانوی ویتنام



مرحله دوم پلی‌آف:

شنبه - 19/11/92

غرب آسیا:

* بازی شماره 6: بن یاس امارات - برنده بازی شماره یک

بازی شماره 7: الجیش قطر - نسف قارشی ازبکستان

بازی شماره 8: لخویا قطر - برنده بازی شماره 2

بازی شماره 9: لوکوموتیو تاشکند - برنده بازی شماره 3

شرق آسیا:

* بازی شماره 10: چونبوری تایلند - برنده بازی شماره 4

* بازی شماره 11: موآنگ تونگ تایلند - برنده بازی شماره 5

مرحله سوم پلی‌آف:

شنبه - 26/11/92

غرب آسیا:

* تیم اول پلی‌آف غرب آسیا: برنده بازی شماره 6 - برنده بازی شماره 7

* تیم دوم پلی‌آف غرب آسیا: برنده بازی شماره 8 - برنده بازی شماره 9

شرق آسیا:

* تیم اول پلی‌آف شرق آسیا: یجینگ گوآن چین - برنده بازی شماره 10

* تیم دوم پلی‌آف شرق آسیا: ملبورن ویکتوری استرالیا - برنده بازی شماره

برنامه کامل مرحله گروهی دوازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

هفته نخست:

سه‌شنبه - 06/12/92

گروه A:

* استقلال ایران - الشباب عربستان

* الجزیره امارات - الریان قطر

گروه B:

* الفتح عربستان - بنیادکار ازبکستان

* برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا - فولاد ایران

چهارشنبه - 07/12/92

گروه C:

* العین امارات - برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا

* تراکتورسازی ایران - الاتحاد عربستان

گروه D:

* السد قطر - سپاهان ایران

* الهلال عربستان - الاهلی امارات

هفته دوم:

سه‌شنبه - 20/12/92

گروه A:

* الریان قطر - استقلال ایران

* الشباب عربستان - الجزیره امارات

گروه B:

* فولاد ایران - الفتح عربستان

* بنیادکار ازبکستان - برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا

چهارشنبه - 21/12/92

گروه C:

* برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا - تراکتورسازی ایران

* الاتحاد عربستان - العین امارات

گروه D:

* سپاهان ایران - الهلال عربستان

* الاهلی امارات - السد قطر

هفته سوم:

سه‌شنبه - 27/12/92

گروه A:

* استقلال ایران - الجزیره امارات

* الشباب عربستان - الریان قطر

گروه C:

* برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا - الاتحاد عربستان

* العین امارات - تراکتورسازی ایران

چهارشنبه - 28/11/92

گروه B:

* بنیادکار ازبکستان - فولاد ایران

* الفتح عربستان - برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا

گروه D:

* السد قطر - الهلال عربستان

* سپاهان ایران - الاهلی امارات

هفته چهارم:

دوشنبه - 12/01/93

گروه B:

* فولاد ایران - بنیادکار ازبکستان

* برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا - الفتح عربستان

گروه D:

* الهلال عربستان - السد قطر

* الاهلی امارات - سپاهان ایران

سه‌شنبه - 13/01/93

گروه A:

* الجزیره امارات - استقلال ایران

* الریان قطر - الشباب عربستان

گروه C:

* الاتحاد عربستان - برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا

* تراکتورسازی ایران - العین امارات

هفته پنجم:

دوشنبه - 26/01/93

گروه C:

* برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا - العین امارات

* الاتحاد عربستان - تراکتورسازی ایران

گروه D:

* سپاهان ایران - السد قطر

* الاهلی امارات - الهلال عربستان

سه‌شنبه - 27/01/93

گروه A:

* الشباب عربستان - استقلال ایران

* الریان قطر - الجزیره امارات

گروه B:

* برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا - فولاد ایران

* بنیادکار ازبکستان - الفتح عربستان

هفته ششم:

دوشنبه - 02/02/93

گروه C:

* العین امارات - الاتحاد عربستان

* تراکتورسازی ایران - برنده بازی پلی‌آف شماره 2 غرب آسیا

گروه D:

* السد قطر - الاهلی امارات

* الهلال عربستان - سپاهان ایران

سه‌شنبه - 03/02/93

گروه A:

* استقلال ایران - الریان قطر

* الجزیره امارات - الشباب عربستان

گروه B:

*برنده بازی پلی‌آف شماره یک غرب آسیا - بنیادکار ازبکستان

* الفتح عربستان - فولاد ایران