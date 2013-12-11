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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۸:۳۴

یاد بود"محمد تقی طاهری" پیرغلام اهل بیت(ع) در ویژه برنامه پرده عشاق

یاد بود"محمد تقی طاهری" پیرغلام اهل بیت(ع) در ویژه برنامه پرده عشاق

مراسم یاد بود پیرغلام اهل بیت (ع ) محمدتقی طاهری از ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رویکرد ارتقای معرفت عاشورایی، هویت مذهبی و گسترش فضایل اخلاقی درفرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یاد بود پیرغلام اهل بیت (ع) محمدتقی طاهری از ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رویکرد ارتقای معرفت عاشورایی، هویت مذهبی و گسترش فضایل اخلاقی شنبه 23 آذر (11صفر) ساعت 18 درفرهنگ سرای ارسباران برگزارمی شود.

این برنامه  باهدف ترویج فرهنگ، اخلاق و سنن عاشورایی و گسترش آموزه های  واقعه کربلا و ابا عبداله حسین (ع)، زندگی در جغرافیای حسین (ع) وتجلیل از مداحان وخادمان اهل بیت عصمت و طهارت با بخش های؛ شعرخوانی عاشورایی، مداحی، تعزیه خوانی و تصویرگری تجلیل شدگان از برنامه های جانبی " پرده عشاق " با حضورهیئات مذهبی و عاشقان حسینی برای شهروندان اجرامی شود.

مرحوم محمد تقی طاهری پیشکسوت و خادم اباعبداله حسین (ع) سال ها مداحی هیئت های طفلان مسلم (ع) و ابوالفضل را برعهده داشت و 12فروردین سال 1383  دار فانی را وداع گفت و به وصیت وی در قطعه ای نزدیک امام راحل (ره) دفن شد . وی پدر مداحان اهل بیت حاج مرتضی ، حاج محسن و حاج محمدطاهری است.

علاقه مندان براي شركت دراین برنامه در روز یادشده مي توانند به نشاني سیدخندان خیابان جلفا ، فرهنگ سرای ارسباران مراجعه نمایند.

کد مطلب 2192922

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