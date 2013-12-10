کشاورزانی که از دل کویر ثروت خلق می کنند/ باغهای گسترده میوه در عمق کویر لوت

به گزارش خبرنگار مهر، شرق استان کرمان اقلیمی کویری دارد این روزها نیز با آغاز فصل طوفانهای شن و تند بادهای طولانی مدت ناشی از بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان بسیاری از مردم این منطقه با مشکلات ناشی از شن گرفتگی معابر و مزارع و باغهای کشاورزی دست و پنجه نرم می کنند اما درست در عمق کویر لوت و درحالیکه بسیاری تصور می کنند دیگر نشانی از طراوت سرسبزی وجود ندارد کشاورزان سخت کوش کویری نشین با حفر قناتهای گسترده کانالهای مملو از آب را از دل زمین بیرون آورده اند و به کشاورزی و کشت و زرع می پردازند.

شرق کرمان بخش قابل توجهی از نخلستانهای استان کرمان را به خود اختصاص داده است این درحالیست که کرمان نخستین استان از نظر سطح زیر کشت خرما در کشور است و در زمینه تولید نیز رتبه سوم را دارد.

اما این تنها محصولی نیست که کشاورزان شرق استان کرمان تولید می کنند شهرستانهای ریگان و فهرج مملو از باغهای گسترده مرکبات است و عجیب آنکه طعم این مرکبات نیز خاص منطقه و بسیار شیرین است.

برداشت شیرین ترین پرتقال کرمان در کویر شهداد

در حالیکه مناطقی مانند شهداد و نرماشیر آنچنان در تابستان داغ هستند که حتی برگهای درختان مرکبات بر روی شاخه درختان خشک می شود اما یکی از شیرین ترین مرکبات و به خصوص پرتغال کشور در شهداد برداشت می شود.

تلاش و کوشش خستگی ناپذیر کشاورزان در شرق استان کرمان از کویر و خاک ثروت می سازند.

و این روزها اگر سری به باغهای مرکبات شرق کرمان بزنید پر از تکاپو و تلاش کشاورزانی است که چشم امید به محصول کشاورزی سال جاری خود دارند و در هر باغ و منطقه صدها نفر در حال برداشت و بارگیری مرکبات به مقصد بازرهای بزرگ مصرف کشور است.

برداشت مرکبات از باغهای شهر کویری فهرج

علی دریجانی ، مدير جهادكشاورزي شهرستان فهرج در این زمینه می گوید: برداشت مرکبات در این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی‌ می‌شود در سال جاری 14 هزار تن انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی باغ‌های مرکبات شهرستان فهرج در دو بخش مرکزی و نگین کویر فهرج برداشت شود.

وی تصریح کرد: محصول مرکبات باغ‌های کشاورزان این شهرستان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش دارد که در سال گذشته 9 هزار تن مرکبات از باغ‌های مرکبات شهرستان فهرج بر‌داشت شد‌.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فهرج با اشاره به اینکه مرکبات شهرستان فهرج دارای پوست نازک، طعم بسیار مطبوع و از خاصیت انبارداری بسیار بالا برخوردار هستند، خاطر‌نشان کرد‌: سطح زیرکشت مرکبات در این شهرستان 2 هزار هکتار و در حال افزایش است.

وی افزود: در حال حاضر 500 هکتار به صورت نهال و در شرف باروری در منطقه وجود دارد و هر سال سطح قابل توجهی به سطح کشت نهال مرکبات افزوده می‌شود.

باغها و مزارع و نخلستانهای گسترده ریگان دیگر شهرستان شرقی کرمان نیز این روزها مملو از تکاپو است.

در کنار کشت نخلستانها و مرکبات ریگانی هایی که در گذشته در عمق کویر برنج هم می کاشتند این روزها به دلیل بی آبی از برنج دست کشیده اند و به کشت گسترده گندم می پردازند.

کشت گندم دقیقا در میانه کویر و در میان شنهای داغ اما با آب قنات و تلاش انجام می شود.

آغاز تولید گندم در شن زارهای ریگان

عباس ملایی، رئيس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان در این زمینه گفت: با توجه به ظرفیت خیلی خوبی که منطقه ریگان دارد کشت بذر ‌گندم مادری در این شهرستان انجام شد.

وی افزود: ‌سال جاری برای نخستین‌بار در‌ ریگان در 50 هکتار زمین براي كشت بذر گندم مادری در نظر گرفته ايم كه پایه بذر شهرستان تولید می‌شود.

ملایی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته کشاورزان خود مصرف بودند و از بذرهای خود استفاده می‌کردند، این امر عملکرد محصول را پایین می‌آورد.

وی با بیان اینکه این بذر، گواهی شده و ضد‌عفونی و عاری از علف‌های هرز است، تصریح کرد: یکی از مزایای این نوع گندم جلوگیری از کشت علف‌های هرز است که بر افزایش تولید محصولات تاثیر دارد‌.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت:همان‌گونه که ‌شهرستان ریگان در زمینه خرما سرآمد است با کشت این نوع گندم در سال‌های آینده در سطح استان کرمان رتبه خوبی می‌تواند به دست آورد.

ملایی ابراز داشت: با توجه به حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی کشت ذرت در سال گذشته در شهرستان ریگان موجب شد که کشاورز ذرت‌کار نمونه ‌کشور از ریگان انتخاب شود.

حضور دلالان باید در بخش کشاورزی حذف شود

اما محمد زنگی مدیر شهرستان بم دیگر شهرستان شرقی استان کرمان با توجه به پتانسیلهای کشت خرما در نخلستانهای گسترده بم و کیفیت این محصول و وجود باغهای مرکبات به برخی مشکلات نیز می پردازند و می گوید: کمبود ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی برای کاشت، ‌داشت و برداشت محصولات زراعی، خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود و افت شدید آب قنوات و موتور پمپ‌های کشاورزی و کمبود کارگر فنی و ماهر از مشکلات موجود بخش کشاورزی است. ‌

وی با اشاره به استفاده از کودهای حیوانی به جای کود شیمیایی، اذعان داشت: تمهیدات لازم و آموزش‌های همگانی برای استفاده کشاورزان از کودهای حیوانی برای بالا رفتن حاصلخیزی اراضی زراعی و باغی و تولید محصولات سالم و ارگانیک انجام شده و در حال گسترش است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم عنوان کرد: برای موفقیت در زمینه کشاورزی همکاری نهادها و ادارات وابسته و مرتبط به امور کشاورزی برای تامین بذر، کود و همچنین خرید و فروش محصولات کشاورزی به قیمت واقعی و حذف واسطه‌ها و دلالان برای سودرسانی بیشتر کشاورزان امری لازم و ضروری است.‌

زنگی ابراز داشت: ما در شهرستان بم ظرفیت‌های خوبی داریم که از آن جمله می‌توان به امکان ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای، توسعه کشت سایر ارقام خرما از جمله پیارم، مجول و زاهدی، توسعه کشت مرکبات و قابلیت تولید زیتون اشاره کرد.

با وجود مشکلات و هجوم شنهای روان به باغها و مزارع اما تلاش کشاورزان برای تولید ثروت از دل خاک و کویر سوزان شرق کرمان متوقف نمی شود و در این میان در صورت حمایت و توجه مسئولان می توان صنعت کشاورزی را در شرق کرمان به عنوان تنها پایه مهم اقتصادی مردمان این سرزمین نامید.

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گزارش: ثربا توانگر