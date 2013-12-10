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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۶

سرهنگ کاظم زاده:

پلیس در امر فرهنگسازی ترافیک پیشتاز است/ توقیف 791 دستگاه خودروی متخلف در دامغان

پلیس در امر فرهنگسازی ترافیک پیشتاز است/ توقیف 791 دستگاه خودروی متخلف در دامغان

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس شهرستان دامغان پلیس را پیشتاز فرهنگ سازی ترافیک در سطح کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کاظم زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر فرهنگ سازی پلیس در امر ترافیک کشور گفت: اقدامات چشمگیری در این عرصه رخ داده که بازخوردهای مثبت آن در جامعه مشهود بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون 791 دستگاه خودرو متخلف برابر مقررات توقیف شده اند، افزود: توقیف 31 دستگاه از این وسایل ارتکاب همزمان دو تخلف حادثه ساز بوده است.

رئیس پلیس شهرستان دامغان تصریح کرد: با بررسیهای صورت گرفته در سوابق وسایل نقلیه در سطح شهرستان خودروهای با بیش از 10 میلیون ریال جریمه معوقه شناسایی و توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کاظم زاده خاطرنشان کرد: طرح توقیف خودروهای متخلف از سوی پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان با همکاری دیگر یگان های انتظامی شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

وی در خاتمه، فرهنگ سازی در کنار اقدامات اجرا شده را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه در طی سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی از سوی پلیس راهور ناجا در این راستا انجام و به مرحله اجرا رسیده است.

کد مطلب 2193071

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