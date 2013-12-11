نمایندگان با تقاضای سلب فوریت از طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نکردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی و تصویب جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری 25 نفر از نمایندگان درخواست سلب فوریت از این طرح و مسکوت ماندن آن به مدت 6 ماه را مطرح کردند.

این درخواست که به هیات رئیسه مجلس داده شده است توسط محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام شد.

مهرداد لاهوتی به عنوان پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن بررسی این طرح، گفت: بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور به طور مستقیم برعهده رئیس جمهور است که می تواند اختیار آن را به عهده دیگری بگذارد.

وی افزد: آقای روحانی همیشه تکرار کردند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل خلاء های کارشناسی موجود باید دوباره احیا شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه خروجی کمیسیون مربوطه تشکیل این سازمان بوده است نظر طراحان و رئیس جمهور را تامین نکرده، دولت در حال ارائه لایحه است اجازه دهیم درباره آنچه موضوع مشترک مجلس و دولت است با یکدیگر به توافق برسیم و یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی تشکیل دهیم که دغدغه بعدی وجود نداشته باشد.

لاهوتی گفت: خدا نکند سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل دهیم که خودمان شش ماه دیگر دنبال اصلاح آن باشیم.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به نظر مثبت آقای روحانی و آماده شدن لایحه مورد نظر و نیز بر اساس اصل 126 قانون اساسی ، اجازه دهیم لایحه دولت آماده و زحمات انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه با آن ادغام شده تا با فضای کارشناسی بالا خدمتی به مردم انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: چیزهایی که ما تهیه و تصویب می کنیم با ایراد شورای نگهبان همراه خواهد شد.

در ادامه ایرج قادری در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: به اندازه کافی در روزهای گذشته درباره مسکوت ماندن ادامه کار آن صحبت شده، دولت بر روی ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بحثی را داشته که در آن مورد خاص پیشنهادی را به صورت دو فوریتی آورده و آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: اجازه دهید که این طرح که به اندازه کافی در دو کمیسیون بر روی آن کار کارشناسی انجام شده به نتیجه برسد و پایه کار آن هم توسط خود دوستان در معاونت نظارت راهبردی با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی به سرانجام برسد.

قادری خاطر نشان کرد: ایرادات جزئی را قابل بررسی می دانیم که به شکلی اجازه دهیم با حذف یا تعدیل هایی که صورت می گیرد، مشکل حل شود، اجازه دهیم بقیه مواد هم مصوب و سازمان تشکیل شود.

در نهایت درخواست سلب فوریت از این طرح در صحن علنی به رای گذاشته شد که با 78 رای موافق، 106 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 229 رای به تصویب نرسید و نمایندگان به ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری پرداختند.

این درخواست در حالی مطرح شد در جلسه امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور، یک ماده از این طرح که دولت را مکلف می کند دو معاونت خود را برای تشکیل این سازمان ادغام کند به تصویب مجلس رسیده بود.