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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

تکواندو جایزه بزرگ منچستر/

هشت عضو تیم ملی راهی انگلستان شدند/ پولادگر و ساعی در تهران

هشت عضو تیم ملی راهی انگلستان شدند/ پولادگر و ساعی در تهران

اعضای تیم ملی تکواندو برای حضور در اولین مرحله از رقابتهای انتخابی المپیک در حالی راهی انگلستان شدند که رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی برای کسب کرسی رياست فدراسیون تلاش می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين مرحله از مسابقات جايزه بزرگ و كسب سهميه المپيك 2016 برزيل، در رده 8 رتبه بندي مسابقات فدراسيون جهاني از 22 الي 24 آذرماه سال جاري به ميزباني انگليس و در شهر منچستر برگزار مي شود. در اين دوره از رقابتها تكواندوكاران در چهار وزن المپيكي‌(58-، 68-، 80- و87+) كيلوگرم با يكديگر به رقابت مي پردازند.

تيم ملي تكواندوي كشورمان به منظور حضور در اين مسابقات ساعت 04:40 بامداد امروز چهارشنبه بيستم آذرماه تهران را به مقصد دوحه و سپس منچستر ترك كرد. هادي مستعان، ميثم باقري، محمد باقري معتمد،‌ عليرضا نصر آزاداني، بهنام اسبقي،‌ فرزاد عبدالهي،‌ حسين تاجيك و سجاد مرداني با هدایت بيژن مقانلو به عنوان سرمربي و هادي افشار به عنوان مربي، در اين دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

اما نکته مهم در این اعزام غیبت سید محمدپولادگر و هادی ساعی است. این دو دوست دیروز که این روزها رقیب جدی هم برای کسب کرسی رياست فدراسیون هستند در تهران ماندند تا برای حضور در انتخابات تلاش کنند. نکته مهمتر اینکه حضور در المپیک چندان اهمیتی به مانند کسب کرسی رياست فدراسیون ندارد. بخصوص برای رئیس فدراسیون که در چند سال سکانداری تکواندوکاران کمتری سفری را از دست داده است.

برنامه زمانبندي اين رقابتها در بخش آقايان، به وقت تهران و با درنظرگرفتن اختلاف زماني 3 ساعت و 30 دقيقه نسبت به مكان برگزاري ديدارها، بدين شرح اعلام شد:

چهارشنبه 92/09/20
برگزاري جلسه هماهنگي سرپرستان و مراسم قرعه كشي رقابتها از ساعت 11:00 الي 15:00

پنج شنبه 92/09/21
برگزاري مراسم وزن كشي 80+ كيلوگرم از ساعت 13:00 الي 15:00

جمعه 92/09/22
برگزاري مسابقات اوزان 80+ كيلوگرم از ساعت 06:30 الي 9:30 (در اين وزن حسين تاجيك و سجاد مرداني به عنوان نمايندگان كشورمان حضور دارند).

برگزاري مراسم وزن كشي 58- و 80- كيلوگرم از ساعت 13:00 الي 15:00

برگزاري ديدارهاي نيمه نهايي و فينال وزن 80+ كيلوگرم از ساعت 15:30 الي 18:00

برگزاري مراسم اهدا مدال از ساعت 18:00 الي 18:30

شنبه 92/09/23
برگزاري مسابقات اوزان 58- و 80- كيلوگرم از ساعت 06:30 الي 9:30 (در رقابتهاي اين وزن هادي مستعان، ميثم باقري،‌ فرزاد عبدالهي و عليرضا نصرآزاداني به عنوان نمايندگان كشورمان حضور خواهند داشت.)

برگزاري مراسم وزن كشي وزن 68- كيلوگرم از ساعت 13:00 الي 15:00

برگزاري ديدارهاي نيمه نهايي و فينال اوزان 58- و 80-كيلوگرم از ساعت 15:30 الي 18:00

برگزاري مراسم اهدا مدال از ساعت 18:00 الي 18:30

يكشنبه 92/09/24
برگزاري مسابقات اوزان 68- كيلوگرم از ساعت 07:30 الي 11:15 ( در رقابتهاي اين وزن بهنام اسبقي و محمد باقري معتمد به عنوان نمايندگان كشورمان حضور دارند.

برگزاري ديدارهاي نيمه نهايي و فينال وزن 68- كيلوگرم از ساعت 13:00 الي 15:00

برگزاري مراسم اهدا مدال از ساعت 15:00 الي 15:30
 

کد مطلب 2193264

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