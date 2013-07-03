  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۸

فدراسیون اسکی برای بازسازی پیست دیزین اعلام آمادگی کرد

رييس فدراسيون اسكي و كاركنان پيست‌هاي شمشك و خور طي تماس با مدير مجموعه‌هاي اسكي، آمادگي خود را برای همكاري در خصوص بازسازي ايستگا‌ه‌ها و مسيرهاي آتش گرفته پيست ديزين اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي مجموعه‌هاي اسكي، عیسی ساوه شمشکی با حضور در دفتر دوستي مدير مجموعه گفت: "این فدراسیون همچون سنوات گذشته، آمادگی هر گونه همکاری را در بازسازی و راه اندازی مجدد تله کابین وسط دیزین دارد."

وي ادامه داد: "از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي درخواست می کنیم تا با حمایت از شرکت بهره بردار ديزين، نسبت به رفع این مشکل اقدام شود تا  این پیست در فصل اسکی 92 پذیرای علاقمندان به ورزشهای زمستانی و اسکی باشد."

يادآور مي شود ايستگاه شاله پيست اسكي ديزين شامل تله كابين شاله و قله، دچار حريق شد كه عمليات بازسازي آن قرار است به زودي آغاز شود. هنوز علت اصلي اين آتش سوزي از سوي كارشناسان قضايي اعلام نشده است.

کد مطلب 2088527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

