فدراسیون اسکی برای بازسازی پیست دیزین اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي مجموعه‌هاي اسكي، عیسی ساوه شمشکی با حضور در دفتر دوستي مدير مجموعه گفت: "این فدراسیون همچون سنوات گذشته، آمادگی هر گونه همکاری را در بازسازی و راه اندازی مجدد تله کابین وسط دیزین دارد."

وي ادامه داد: "از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي درخواست می کنیم تا با حمایت از شرکت بهره بردار ديزين، نسبت به رفع این مشکل اقدام شود تا این پیست در فصل اسکی 92 پذیرای علاقمندان به ورزشهای زمستانی و اسکی باشد."

يادآور مي شود ايستگاه شاله پيست اسكي ديزين شامل تله كابين شاله و قله، دچار حريق شد كه عمليات بازسازي آن قرار است به زودي آغاز شود. هنوز علت اصلي اين آتش سوزي از سوي كارشناسان قضايي اعلام نشده است.