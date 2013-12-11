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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

دوستی‌مهر 26 بازیکن را به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت کرد

دوستی‌مهر 26 بازیکن را به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت کرد

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران به منظور برگزاری اردوی جدید آماده‌سازی این تیم، از 26 بازیکن برای حضور در این اردو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان دعوت شده به این اردو باید ساعت 14 روز جمعه 22 آذرماه خودشان را در هتل آکادمی ملی فوتبال ایران، به کادرفنی و سرپرستی معرفی کنند. این اردوی بعدازظهر سه‌شنبه 26 آذرماه 92 به پایان می‌رسد.

بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر هستند:
محمد بازاج، حسین مهربان، سیدسجاد سید، میثم جودکی، پیام نیازمند، علی قلی‌زاده، سیدمجید حسینی، مهدی حسین‌زاده، سیاوش حق‌نظری، ماهان رحمانی، محمدرضا سلیمانی، سیدمصطفی هاشمی، حسن داداشی، مبین عزتی، محمد بذرافشان، محمد روشندل، آرمین سهرابیان، مهدی امینی، میلاد سرلک، میثم لباف، امیرحسین کریمی، صادق محرمی، ایمان سلیمی، مجتبی مقتدایی، یوسف سیدی و علی فتحیان

کد مطلب 2193692

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