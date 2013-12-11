500 نویسنده برجسته جاسوسی اینترنتی را محکوم کردند/ تأکید بر امضای منشور حقوق دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، 500 نفر از نویسندگان برجسته دنیا جاسوسیهای دولتی را محکوم کرده و به سازمانهای جاسوسی نسبت به نقب زدن دموکراسی هشدار دادند.

در بیانیه ای که توسط نویسندگان 81 کشور مختلف جهان چون ژولین بارنس، ایروین ولش، آیان مک‌ایوان، مارتین امیس امضا شده آنها خواستار تصویب یک منشور بین المللی شده اند که حقوق دیجیتال را مورد تأکید قرار می دهد.

این نویسندگان نسبت به سطح جاسوسیها هشدار داده و اظهار داشتند که این اقدامات، تلاش مردم را برای اینکه دیده نشوند و افکار و ارتباطات آنها به صورت عمومی مدنظر قرار نگیرد، از بین برده است.

این نامه در شرایطی منتشر شده است که پیش از این هشت شرکت بزرگ فناوری از جمله گوگل، اپل، فیسبوک، تویتر، ای او ال (AOL)،مایکروسافت، لینکدین و یاهو طی نامه ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همچنین کنگره این کشور خواستار اصلاح قوانین جاسوسی و تجسس شده اند. این نامه مشترک نخستین جبهه مشترک شرکتهایی بود که رقبای سرسخت یکدیگر تلقی می شوند.

این بیانیه به صورت همزمان در 27 کشور جهان منتشر شده و اعلام کرده است که افشاسازی جاسوسیها توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا به حق انسانها برای آزادی در جوامع خود صدمه زد. این حق بنیادین انسانها از طریق راهکارهای فناورانه شرکتها و دولتها برای اهداف جاسوسیهای گسترده باطل و بی اثر شمرده شده است. فردی که در معرض جاسوسی قرار دارد هرگز آزاد نیست و جامعه ای که در آن جاسوسی صورت می گیرد دیگر دموکرات نیست.

نویسندگان همچنین خواستار یک تصویب توافق حقوق دیجیتال شدند که کشورها امضا کرده و از آن تبعیت کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: جاسوسی دزدی است، اطلاعات اموال عمومی نیست، به ما تعلق دارد وقتی که این اطلاعات برای پیش بینی رفتار ما استفاده می شود، اصول آزادی اراده که برای آزادی دموکراتیک مهم است به یغما می رود.

درمیان نویسندگان این نامه 5 برنده جایزه نوبل و نویسندگان مشهوری چون مارگارت اتوود، دان دليلو و گونتر گراس به چشم می خورند.