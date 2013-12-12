گروگانگیری در بانک انصار شوش با دستگیری جوان مسلح پایان یافت

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در این حادثه که در حدود ساعت 7:30 صبح امروز پنجشنبه در بانک انصار شهرستان شوش اتفاق افتاد یک جوان مسلح با اسلحه کلت وارد بانک شده و اقدام به گروگان گرفتن کارمندان این بانک کرد.

وی افزود: خوشبختانه در همان لحظه های اولیه ماموران نیروی انتظامی که در حال گشت زنی در منطقه بودند با این صحنه روبرو شده و با اقدامات لازم و روانشناسانه اقدام به دستگیری فرد مسلح می کنند.

فرماندار شوش با بیان اینکه در زمان گروگانگیری فقط کارمندان بانک در ساختمان حضور داشتند، اظهار کرد: با دخالت به موقع نیروهای یگان ویژه و هوشیاری نیروهای انتظامی در اقدام به موقع و پس از اجرای عملیات و صحبتهای روانشناسانه و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه آسیب به افراد گروگان گرفته شده نیروهای مذکور با استفاده از گاز اشک آور موفق به دستگیری به موقع فرد گروگان گیر شدند.

سعیدی نیا تصریح کرد: خوشبختانه در این گروگانگیری به هیچ فردی آسیب نرسید.