استیل آذین برابر رستم کلا پیروز شد/ برتری خونه به خونه مقابل حریف مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر، در يكی از ديدارهای گروه یک از هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد كه از ساعت 16 امروز (پنجشنبه) برگزار شد، دو تیم استیل آذین ایرانیان و هیات کشتی رستم کلا به مصاف یکدیگر رفتند که در نهايت تیم استیل آذین با نتیجه 5 بر 2 میزبان خود را شکست داد.

بر اين اساس نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم رستم کلا در ابتدا آمده)

55 کیلوگرم: علی حاج آقا نیا، برنده مظاهر شربتی (9 - 5)

60 کیلوگرم: فرزاد عموزاده - حسن مرادقلی، برنده (صفر - 8)

66 کیلوگرم: سید احمدی محمدی، برنده - سبحان محمدزاده (10 - 4)

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان- جعفر قاسمی، برنده (2- 6)

84 کیلوگرم: صابر امامقلی‌پور- اصغر بذری، برنده (2- 2)

96 کیلوگرم: مرتضی رضایی - سعید توکل، برنده (صفر- 7)

120 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری - سید احمد رسولی، برنده (2- 9)

همچنین در دیداری که از گروه 2 و از ساعت 17:20 امروز (پنجشنبه) برگزار شد، دو تیم خونه به خونه بابل و موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج مشهد به مصاف یکدیگر رفتند که تیم بابل با نتیجه 6 بر یک میهمان خود را شکست داد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم خونه به خونه در ابتدا آمده)

55 کیلوگرم: مهران رضا زاده، برنده - حسین رحمانی (7- صفر)

60 کیلوگرم: بهنام احسان پور، برنده - ولادمیر خینچیگاشویلی (7- 5)

66 کیلوگرم: محمد نادری، برنده - سعید صالحی (4- 1)

74 کیلوگرم: علی شعبان‌اف، برنده - امیر شریعتی عدل (9- صفر)

84 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده - داتو مارساگیشویلی (8- 4)

96 کیلوگرم: جعفر دلیری - الیاس بختیاری، برنده (صفر- 8)

120 کیلوگرم: ساجد جلالی، برنده - امید گل محمدزاده (4- 1)