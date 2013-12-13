به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید استاندار همدان از پروژه بیمارستان قلب فرشچیان با بیان اینکه پروژه بیمارستان قلب همدان در اردیبهشت سال 86 پس از بهره بردای از بیمارستان روانپزشکی فرشچیان کلنگ زنی شد، افزود: عملیات اجرایی پروژه پس از تحویل زمین در پردیس دانشگاه علوم پزشکی از سوی بنیاد خیریه مرحوم فرشچیان آغاز شد.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه تا پایان سال 90 مبلغ 10 میلیارد ریال از محل منابع داخلی و ابلاغی وزارت برای پروژه هزینه شده است، بیان کرد: تاکنون از منابع مختلف اعتباری دانشگاه علوم پزشکی بیش از 160 میلیارد ریال برای هزینه های پروژه علاوه بر اعتبارات ارزی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان دارای 217 تخت بستری است، عنوان کرد: 25 تخت ویزه براساس نظام سطح بندی اصلاح شده تا پایان سال 94 مصوب وزارت خانه مربوطه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه پروژه دارای اسکلت بتنی و زیر بنای 27 هزار متر مربع است، ادامه داد: همچنین زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی در دست اجرا است.

موسوی بهار با بیان اینکه این بیمارستان در شش طبقه ساخته شده است، اظهار داشت: طبقه ششم شامل دو بخش بستری، طبقه پنجم شامل پست آنژیو و یک بخش بستری، طبقه چهارم شامل سه بخس CCU، طبقه سوم شامل کلاس های آموزشی، پاویون، سالن سخنرانی و غذا خوری، طبقه دوم شامل چهار بخش ICU و دفتر ریاست و مدیریت بیمارستان، طبقه اول شامل جراحی، آنژیو گرافی، توانبخشی قلب و بخش csicu و طبقه همکف شامل اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، تشخیص غیر تهاجمی، پذیرش، ترخیص و غیره است.

وی با بیان اینکه پروژه دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی است، ابراز داشت: طبق آخرین موافقت نامه مبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور در سال 93 از نظر ساختمانی به پایان می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه مهمترین و حیاتی ترین نیاز پروژه تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات پزشکی متناسب با ساختمان پروژه است، اظهار داشت: حداقل نیاز اعتباری افزون بر 300 میلیارد ریال و حداکثر نیاز اعتباری افزون بر 70 میلیارد ریال است.

استاندار همدان به همراه معاون عمرانی استاندار و خانواده مرحوم فرشچیان از قسمت های مختلف بیمارستان بازدید کردند و پس از بازدید به دستور استاندار جلسه ای بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته در بیمارستان فرشچیان برگزار شد.