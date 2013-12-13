شوهر عمه رهبر کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شوهر عمه رهبر کره شمالی که در روزهای گذشته خبرهای متعددی درباره کنار گذاشتن وی از سیاست منتشر شده بود سرانجام به اتهام خیانت اعدام شد.

بر اساس اعلام پیونگ یانگ، جانگ سونگ تک٬ از مقام‌های عالیرتبه پیشین کره شمالی و شوهر عمه کیم جونگ اون٬ رهبر فعلی این کشور به اتهام خیانت اعدام شده است. جانگ سونگ تک همسر کیم کیونگ هوی٬ خواهر کوچک کیم جونگ ایل (رهبر سابق کره شمالی) بود.

رسانه های دولتی کره شمالی روز جمعه از اعدام جانگ سونگ تک خبر داده و او را خیانتکار خوانده اند. جانگ سونگ تک مدتها به عنوان مرد شماره دو کره شمالی به شمار می رفت و هنگام واگذاری قدرت به کیم‌ جونگ اون٬ همراه و کمک او بود.

کیم جونگ ایل به همراه جانگ سونگ تک در مراسم تشیع کیم جونگ ایل

خبرگزاری کره شمالی، سونگ تک را فردی ضد حزب٬ و عنصر جناحی ضد انقلاب خوانده و اعلام کرد : در حالی‌که کیم‌ جونگ اون به او اعتماد کرده و به وی مقام بالایی در دولت داده٬ سونگ تک قصد داشته قدرت را از رهبر کره شمالی بدزدد.

خبر اعدام جانگ سونگ تک چند روز پس از آن منتشر می‌شود که رسانه دولتی کره شمالی از برکناری وی از تمام مقامهای خود به خاطر فساد٬ استفاده از مواد مخدر٬ قمار٬ ارتباط با زنان مختلف و داشتن زندگی فاسد خبر داده بودند.

در تاریخ 22 آدر اعلام شد که تمام اتهامات جانگ سونگ تک اثبات شده‌ و وی نیز این اتهامات را پذیرفته است. تصمیم‌ در مورد حکم جانگ سونگ تک از سوی دادگاه نظامی ويژه وزارت امنیت کشور اتخاذ شده و در جلسه دادگاه اعلام شده است.

به دنبال مرگ کیم جونگ ایل٬ رهبر پیشین کره شمالی در سال ۲۰۱۱ جانگ سونگ تک به کیم جونگ اون٬ رهبر فعلی کره شمالی و پسر کیم‌ جونگ ایل کمک کرد تا قدرت را در دست بگیرد.