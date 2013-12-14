ظرفیت های مردمی در حوزه قرآن ناشناخته مانده است/کلاس های قرآنی همدان قربانی کمبود بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، در جامعه اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی ایران انس جوانان به كلام الهی در جامعه به بركت انقلاب شكوهمند اسلامی روز به روز در حال افزايش است و مهمترين و مؤثرترين حربه در برابر هجمه‌های دشمنان نیز ترویج و تبیین آموزه های دینی و قرآنی محسوب می‌شود.

پرواضح است اسلام دين كامل و جامعی است كه برای تمام شئون زندگی انسان برنامه و دستورالعمل دارد و اگر در معاملات، معاشرت، اقتصاد، سياست، فرهنگ و تمام شئون زندگی فردی و جمعی خود را زيرپوشش تعاليم آموزه‌های حيات‌بخش و نورانی قرآن قرار دهيم به سعادت می‌رسیم.

همچنین نباید از نظر دور داشت که تمسك به قرآن كريم يكی از عوامل مؤثر در ايجاد اتحاد در سطح جامعه است و طبق فرموده پيامبر(ص) تمسک به قرآن کریم انسان را از گمراهی مصون می دارد.

بر همین اساس و با توجه به اهمیت این مهم برنامه ها و راهبردهای مختلفی در راستای تبیین و ترویج مفاهیم و آموزه های قر|آنی در جامعه در دستور کاری دستگاه های متولی فرهنگی و دینی قرار گرفته است که از جمله آن برگزاری سری مسابقات مختلف قرآنی در اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه ها است.

در همین زمینه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حوزه فعالیت‌ها همواره تقسیم بندی وجود داشته و این تقسیم بندی از لحاظ برنامه ریزی، نگاه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه مدنظر است.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی این تقسیم بندی متناسب با فرهنگ کشور و فرهنگ دینی بوده است، افزود: خاستگاه نظام جمهوری اسلامی ایران از بخش فرهنگی به‌ ویژه فرهنگ دینی بوده و در فرهنگ اسلامی دو محور اصلی قرآن و اهل بیت (ع) وجود دارد که چار چوب و اصول اصلی در نظام کشور ایران و انقلاب اسلامی است.

وی قرآن را تنها راه نجات انسان‌ها و هدایت‌گر آنها به سوی کمال و سعادت دانست و گفت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی و قرائت درست و عمل به آموزه‌های این کتاب ارزشمند در جامعه باید نهادهای متولی بیش از پیش در این خصوص برنامه‌ریزی داشته باشند.

از جمله مباحث مهم و كليدي كه نقش موثر و بسزائي در بحث توسعه فرهنگي دارد، عوامل موثر در توسعه فرهنگي است. كه اين عوامل شامل دولت يا حكومت اسلامي، مردم و عوامل فراملي و جهاني مي باشد. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر تشريح و آشنا ساختن با كليات آنها، از ديدگاه قرآن و سنت نيز بررسي شود. و با آوردن آيات و روايات مربوط به بحث مزبور، با الگو پذيري از حيات معنوي و فرهنگي و حكومت جهانشمول پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد( ص) بهترين الگوي توسعه فرهنگي و بعبارتي الگويي بهتر از الگوي ديگران ارايه شودهمچنين در اين مقاله تا آنجا كه لازم و مقدور بوده مسايل مربوطه با استفاده از نظرات و آيات و روايات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه قرآن و اهل بیت (ع)خمیر مایه اصلی فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، افزود: در نظام اسلامی این دو محور حاکمیتی بوده و اختیار آن به عهده ولی امر مسلمین بوده و در این حوزه بازوی اصلی نظام، سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی نگهبانی از حوزه فرهنگ دینی را عهده دار است، ابراز داشت: وظیفه ترویج فرهنگ قرآنی نیز بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی بوده ولی در مورد قرآن نمی توان صرفا دید اداری داشت.

لزوم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در حوزه قرآن

وی با تاکید بر اینکه در حوزه قرآن باید از ظرفیت های مردمی نیز استفاده شود، بیان داشت: برای استفاده از ظرفیت های مردمی اولین حرکت سازماندهی و ساماندهی این ظرفیت هاست که سازمان تبلیغات اسلامی در شناسایی فعالین قرآنی اقدام کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه فعالین قرآنی باید در راستای فعالیت خود نظام مند عمل کنند، اظهار داشت: در راستای نظام مند شدن فعالیت آنها، موسسات قرآنی تشکیل شده که به فعالیت های قرآنی تخصصی با استفاده از ظرفیت های مردمی مشغول هستند.

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه موسسه های قرآنی باید شناسنامه دارباشند، اظهار داشت: در حال حاضر موسسات قرآنی در دو بخش شهری با عنوان موسسات قرآنی مردمی و بخشی نیز در روستا ها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه استان همدان دارای 50 موسسه قرانی شهری و 110 موسسه قرآنی روستایی است، عنوان داشت: در این موسسات فعالین قرآنی حضور دارند و سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه سیاست گذاری و نظارت و پشتیبانی و حمایت از این موسسات را بر عهده دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه اولویت نخست این موسسات آموزش قرآن است، گفت: در بین آموزش ها نیز آموزش تخصصی قرآن دارای اهمیت ویژه ای بوده که منجر به فرهنگ سازی قرآنی در جامعه شود.

حجت‌الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه موسسه های قرآنی مردمی هستند، اظهارداشت: طبیعتا این موسسات از محل فعالیت های خود درآمدهایی دارند که موسسات را اداره کرده و کلاس ها را برگزار می‌کنند اما برخی از موسسات به دلیل وضعیت اقتصادی منطقه خود نمی توانند از درآمد کافی برای برگزاری کلاس ها بهره مند باشند.

انتظار عمومی توجه ویژه به فعالیت های فرهنگی دینی و قرآنی است

وی در ادامه سخنانش در مورد چرایی کاهش کلاس های قرآنی در موسسه های قرآنی افزود: با توجه به اینکه نظام کشور، نظام اسلامی بوده انتظار عمومی از دولت این است که نسبت به فعالیت های فرهنگی دینی به‌ویژه قرآنی توجه ویژه ای انجام شود چراکه در گذشته این حمایت ها وجود داشت اما در حال حاضر مشکلاتی در حوزه پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی به وجود آمده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی بدلیل کمبود بودجه نتوانسته آنچنان که باید به موسسه های قرآنی کمک مالی داشته باشد، اظهار داشت: امیدواریم در آینده بتوان نسبت به این موضوع اقدام بیشتری انجام داد اما فرهنگ سازی و بهره گیری از ظرفیت مردمی و توان خیرین در اولویت موسسات قرآنی و اداره تبلیغات اسلامی است.

علت کاهش کلاس های موسسه های قرآنی کمبودبودجه است

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه علت کاهش کلاس های موسسه های قرآنی کمبودبودجه بوده است، بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی تمام تلاش خود را نسبت به کمک و حمایت از موسسه های قرآنی انجام داده و از مسئولین می خواهد که نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی در مورد نیم درصد بودجه عمرانی که به فعالیت های فرهنگی قرآنی تخصیص داده می شد، گفت: این قانون فقط برای سال ۹۰ بوده و بعد از آن سال در برنامه و بودجه نیآمده و اگر هم بود زمینه برای اجرای آن نبود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان اظهار داشت: بیشترین تاکید در حوزه فعالیت های قرآنی این است که باید از ظرفیت های مردمی نهایت بهره و استفاده شود.

عرصه‌ رقابت‌های قرآنی از مؤثرترين راه‌های تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث قرآنی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز در این زمینه با بيان اينكه فراهم آوردن عرصه‌ رقابت‌های قرآنی يكی از مؤثرترين راه‌های تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث قرآنی محسوب است، اظهار كرد: اين مسابقات همه ساله طی مراحل شهرستانی، استانی و كشوری توسط سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حاجی رضا زین العابدینی رشد و تعالی معرفت دينی و انس آحاد جامعه با قرآن كريم بويژه جوانان و نوجوانان با بهره‌مندی از حفظ آيات و قرائت قرآن كريم را از اهداف برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم دانست.

وی افزود: اميدواريم با برگزاری اين مسابقات شاهد ارتقا‌ سطح فنی قرائت و حفظ قرآن كريم در سطح جامعه، گسترش فرهنگ حفظ قرآن ‌بين اقشار جامعه، ايجاد رقابت سالم ‌بين جوانان و نوجوانان با حضور در مسابقات قرآنی، شناسايی نخبگان قرآنی و تجليل از جوانان فعال در عرصه‌های قرآنی و ايجاد فضای قرآنی در سطح جامعه باشيم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان همچنین احيا‌ موقوفات، تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگی و برگزاری مسابقات قرآنی را از وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه دانست و افزود: در اين زمينه در كشورهای اسلامی تمامی تلاش مسلمانان بر انجام و تحقق اين مؤلفه‌ها است.

زین العابدینی‌ بیان كرد: به بركت توجه به قرآن و موازين اسلامی در انقلاب‌های اخير در برخی از كشورها اتفاق‌هايی محقق شد كه هرگز معاندان نظام اسلامی فكر آن را نمی‌كردند.

تمسک به آموزه های قرآنی را عاملی ارزشی در مقابله به هجمه های فرهنگی دشمن

وی تمسک به آموزه های قرآنی را عاملی ارزشی در مقابله به هجمه های فرهنگی دشمن از یک سو و تعالی جامعه اسلامی از سوی دیگرذ عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قدرت‌های استكباری با تمام قوا به مبارزه با ارزش‌های معنوی پرداخته و سعی در اشاعه بی‌بند و باری و فحشا ‌ميان جوانان دارد، و انس جوانان با كلام الهی در جامعه مهمترين و مؤثرترين حربه در برابر اين هجمه فرهنگی محسوب می‌شود.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان عنوان کرد: فراهم آوردن عرصه رقابت‌های قرآنی يكی از مؤثرترين راه‌های تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث قرآنی محسوب می‌شود، بنابراين اين مسابقات همه ساله طی مراحل شهرستانی، استانی، ‌و كشوری توسط سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار می‌شود.

در همین زمینه مسئول برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات اوقاف و امور‌ خیریه استان همدان به مهر با اشاره به برگزاری این سری مسابقات در همدان گفت: جوایز این دوره از مسابقات قرآن توسط اوقاف کشور برای همه استان‌ها به صورت یکسان و منسجم و به صورت نقدی اعطا می‌شود و 20 نفر از همه رشته‌ها به مرحله کشوری راه است.

مجتبی جمالی سلطان با اشاره به اينكه تأثير قرآن و نور تلاوت آن در هر جايی باشد، قطعابركات آن بسیار است، بیان کرد: در همه دوران زندگی و روزهای عمر اگر تلاوت و انس با قرآن باشد از تأثيرگذاری بالايی برخوردار است.

وی بیان داشت: فراهم آوردن عرصه رقابت‌های قرآنی يكی از مؤثرترين راه‌های تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث قرآنی محسوب می‌شود که بر این اساس برگزاری مسابقات مختلف قرآنی در بین اقشار مختلف جامعه و گروه های سنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

فراهم آوردن عرصه رقابت‌های قرآنی يكی از مؤثرترين راه‌های تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث قرآنی

وی افزود: این مسابقات به مدت چهار روز در سالن کانون مهدیه همدان در حال اجرا است و در این مسابقات راه یافتگان و برگزیدگان مرحله شهرستانی از هشت شهرستان همدان، ملایر، تویسرکان، اسدآباد، کبودرآهنگ، رزن، نهاوند و بهار در آن شرکت کرده‌اند.

جمالی‌سلطان اضافه کرد: سه نفر اول در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ یک جزء، دو ونیم جزء، پنج جزء، ده جز و 20 جزء و حفظ کل، قرائت، ترتیل در این دوره حضور دارند.

وی ادامه داد: 39 هزار نفر خانم و آقا در دو بخش زیر 16 سال و بالای 16 سال در بخش مسابقات مقدماتی و شهرستانی شرکت کرده‌اند و 208 نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند که برگزیدگان علاوه بر جوایز ارزنده به مرحله کشوری نیز راه خواهند یافت.

مسئول برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات اوقاف در ادامه گفت: مسابقات قرآن کریم اوقاف، سی و شش سال به طور مستمر برگزار شده، که از نظر فنی جزء معتبرترین مسابقات نه تنها در بخش استانی بلکه در بخش کشوری و بین‌المللی است.

وی ابراز کرد: اوقاف در این سال‌ها با برگزاری این مسابقات به دنبال ترویج فرهنگ قرآن در بین اقشار مختلف مردم و از سویی تشویق فعالان قرآن برای فعالیت‌های بیشتر است که خوشبختانه در این زمینه نیز موفق بوده است، سطح مسابقات اوقاف به خاطر اهمیت و جایگاهی که در بین مسابقات دارد بسیار بالاست و هرسال نسبت به سال قبل از نظر کمی و کیفی نیز بهتر می‌شود.

با توجه به مباحث عنوان شده و اهمیت بی بدیل بزوم بسط و توسعه مباحث قرانی و خصوصا قرآن پژوهی با شیوه های مختلف در جامعه و خصوصا در بین نسل نوجوان و جوان انتظار می رود همگامی منسجمی از سوی همه نهادهای متولی در کنار نیوهای مردمی در این راستا صورت گبرد تا اهداف ترسیم شده نظام جمهوری اسلامی نیز جامه عمل بپوشد.